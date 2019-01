Melvin Matamoros: "Estoy contento por este gran logro”

El arbitraje es una de las labores consideradas la más odiada por muchos, pero los silbantes disfrutan de cada jornada la pasión que sienten por esta labor que realizan.

Durante la temporada del Apertura 2018-2019, varios silbantes realizaron bien sus labores y como es una tradición al final de la campaña, Diario Diez premia la destaca participación de los atletas en cada una de sus disciplinas y en el arbitraje el ganador fue Melvin Matamoros.



El central que estuvo a cargo de dirigir el último duelo de la gran final se ganó el respaldo de la afición hondureña y de las redes sociales, quien alcanzó un 27.6% tras los 2,893 votos que recibió fueron suficientes para superar a su más cercano perseguidor que en ese caso fue Melissa Pastrana que sumó un 20.9% por los 2,191 votos adquiridos.



Es así que Diario Diez invitó a Melvin Matamoros hasta sus instalaciones para que recibiera la distinción que lo califica como el mejor silbante de la pasada campaña. El oriundo de Morocelí, El Paraíso se mostró muy feliz al recibir el galardón.





“Primeramente quiero darle gracias a Dios, a Diario Diez y todas las personas que siguen el diario más importante e influyente de deportes en toda Honduras. Estoy contento porque ha sido una elección bastante fuerte y donde han habido varios árbitros de mucha calidad que se nominaran, pero este año se me dio a mí y estoy contento por este gran logro”, comentó.



El central reconocer que en el país son pocos los medios o las personas que reconocen el accionar de las personas involucradas en el deporte. “Creo que ustedes se han dado mucho a la tarea y este tercer aniversario nos han dado la oportunidad de competir a los árbitros y nos sentimos muy contentos. Este reconocimiento que se me ha dado a mí es muy especial y la familia está muy contenta y el pueblo de Morocelí también, al igual que la familia arbitral que me han llamado para felicitarme”.





Melvin Matamoros sabe la tarea difícil que tienen por la críticas que se le hacen. “La gente disfruta en los campos, estadios o donde se juegue fútbol, pero siempre el malo de la película, pero esta vez ha sido diferente y este prestigioso medio se ha dado a la tarea de dar este reconocimiento no solo a los árbitros, sino a todas las personas que han sido las mejores del año. Yo como hijo de Morocelí me siento contento”.



Matamoros espera seguir con su buen accionar en este torneo y poder ser considerado para la próxima edición de los Premios Diez 2019.