Mariajosé Montoya:“Me siento orgullosa porque he llegado lejos en el ciclismo”

Mariajosé Montoya es una joven catracha que ha demostrado todo su pasión y talento en el ciclismo del país, gracias a todo eso logró obtener el primer lugar en las votaciones en la categoría de Mejor Deportista Hondureña realizadas en la página web de Diario Diez.



La destacada ciclista catracha logró la medalla de oro en la Copa Latinoamericana de ciclismo Downhill en Perú. “La verdad que estoy muy feliz, desde que me nominaron me sentí orgullosa porque he llegado lejos en el ciclismo y le doy muchas gracias por este premio, esto se lo dedico a mi familia, Dios y toda esa gente que me ha apoyado”, dijo Mariajosé Montoya.





Y agregó: “El 2018 fue el año que más veces he salido y donde más logros obtuve es por eso que me he sorprendido por todo lo que he ganado, logré quedar en todos los primeros lugares de todas las competencias a nivel internacional que estuve”.



Una de las cosas que más destaca logró el primer lugar gracias a recibir la cantidad de 10,711 votos y superando a la nadadora Michelle Ramírez que obtuvo 7,448.



“La adrenalina es lo que lo hace interesante y que gusta en el ciclismo, ganar la Copa Centroamericana y Latinoamericana me hizo sentir muy bien. Me gusta hacer un montón de cosas no me puedo quedar quieta en un lugar, me gusta bailar, hacer cualquier deporte, escuchar música”, expresó Montoya.





Tras tener un 2018 lleno de éxitos la joven hondureña no se conforma y desde ya espera transcender en este año para seguir dejando en alto el nombre de Honduras.



“En el ciclismo espero y haré todo lo posible para ir a competir a un mundial, ese es mi sueño y anhelo, me están apoyando mucho y a pesar que no es una empresa sino una persona y he logrado conseguir muchos logros, tengo la capacidad para poder lograrlo de ir a competir a un mundial”, comentó Mariajosé.