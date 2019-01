Rebollar sobre trabajo de los árbitros: "Estuvo por debajo de lo que esperábamos".

Pedro Rebollar, el asesor mexicano de la Comisión Nacional de Arbitraje, repasó el trabajo de los nazarenos en la jornada inaugural del Torneo Clausura y sentenció: "Estuvo por debajo de lo que esperábamos".

John Paul Suazo se pierde casi todo el torneo por una lesión

En el desglose del análisis se refirió a Melvin Matamoros, juez del partido que Real España le ganó 2 a 1 a Juticalpa en Olancho: "Estuvo correcto en la marcación de los penales pero en la segunda amarilla a Jorge Claros lo que no fue correcto fue la forma exagerada en la que se dirigió al jugador... la actitud de menoscabo no fue buena y eso lo debemos mejorar (el Pitbull no quería salir de cambio por donde le indicaba el de Morocelí, que tuvo que aplicar una mano dura que no gustó a Rebollar).

Sobre el polémico arbitraje de Armando Castro en el juego disputado en La Ceiba en donde Olimpia venció 1-0 a Vida, reparó: "Al iniciar el partido hay un autogol a favor de Olimpia invalidado por un empujón que no se ve claramente en las imágenes... pero le damos la derecha a Armando Castro ya que ningún jugador del club afectado reclamó la acción". Y luego sobre las manos que reclama el Vida sobre el final del encuentro, remató: "Al minuto 88 hay una acción de mano en el área de un jugador de Olimpia que parece deliberada, pero igual requiere de mucho análisis para establecer una opinión definitiva".

Antes de referirse al trabajo de Melissa Pastrana en el juego entre Motagua y Honduras en el Nacional, Pedro Rebollar no obvió la acción que terminó con el lateral olimpista John Paul Suazo lesionado y fuera de las canchas por tres meses: "En primera instancia la acción parece falta del jugador de Olimpia, que luego lastimosamente sale lesionado porque el jugador del Vida, además de ir por el balón, pisa al rival y le produce la lesión".

Y sobre Melissa Pastrana puntualizó: "No se ganó el 10 de calificación porque un asistente suyo marcó mal un fuera de juego. Pero hizo un trabajo de alto nivel, casi impecable".

Finalmente Pedro Rebollar le mandó un mensaje a Óscar Moncada, retirado voluntariamente de los pitos: "Él solicitó seis meses de permiso por un problema personal pero si quiere volver a pitar que nos lo diga y con gusto le mandamos a hacer una prueba física personal".