Rony Martínez: "Antes de ir al Olimpia pude venir al Real España"

Ya sudó la camiseta de la Máquina en un partido oficial y lo hizo como es natural en él: anotando. El delantero del Real España, Rony Martínez, charló con DIEZ sobre su momento en el conjunto españolista y sus aspiraciones con la camiseta aurinegra.

La humildad predomina en la personalidad de este devorador del área que tiene como único objetivo levantar la Copa de Campeón con el cuadro sampedrano, algo que no suena alocado tomando en cuenta la plantilla con la que cuenta el equipo sampedrano para encarar este certamen liguero.

¿Qué sensaciones le dejó su debut con Real España?

Me dejó una buena sensación, siento que vendrán grandes cosas en mi nueva etapa con Real España. Es importante empezar con pie derecho, anotar gol en el debut es un toque extra porque me llena más de confianza para encarar lo que viene. Ojalá mantengamos esa misma mentalidad.

Inició su historia con el equipo al que más goles le hizo...

Sí, le hice muchos goles al equipo que ahora defiendo. Cuando uno está en un club debe pelear por los colores que representa y en ese entonces ponía mucho esfuerzo. Ahora estando aquí vengo a aportar y a dar lo mejor de mí para ayudar con goles. Espero que se vengan muchos más.

¿Cómo toma su incorporación al cuadro aurinegro?

Me siento agradecido por la oportunidad. Poco a poco me iré ganando a la afición en base a los goles y trataré de ir aportando para seguir con una buena racha y ganarme la confianza de los que no estaban de acuerdo con mi contratación. Vengo a trabajar con el resto del grupo pensando en ir hacia el mismo rumbo para ver campeón a nuestro equipo.

¿Qué lo motivó a firmar con Real España?

Antes de llegar a Olimpia tuve comunicación con la gente del Real España sobre la posibilidad de venir al equipo, pero se dio la oportunidad de ir a Tegucigalpa y me decidí por ellos. Siempre se mantuvo abierta la puerta por si había otra chance de venir, no habría ningún problema. Le agradezco a la directiva por creer en mí y ahora estoy de este lado y daré el doble de mi esfuerzo para cosechar los frutos que todos queremos.

Ya realizó sus primeros entrenamientos con Carlos Restrepo, ¿cómo es su forma de entrenar?

El profe ya conoce mi forma de jugar. El cuerpo técnico que está al frente del equipo tiene mucha experiencia y da gusto trabajar con ellos. Me recibieron muy bien, nos transmiten mucha confianza y eso es lo que uno como jugador necesita. Estoy muy bien con todos aquí, me han tratado excelente.

¿Ya habló con sus compañeros para mejorar el entendimiento en la cancha?

Sí, en el poco tiempo que llevo aquí hemos hablado. Ellos ya se conocen muy bien y ya saben cómo juego yo. Hasta el momento no nos entendemos a la perfección pero estamos practicando en la movilidad para encontrarnos mejor. Ojalá que el triunfo nos llene de confianza para seguir haciendo las cosas bien.

Asume el reto de ser la referencia del ataque de la realeza.

Lo tomo con mucha responsabilidad y honestidad. Como lo dije cuando me presentaron, trataré de no defraudar al equipo y a todos los que confiaron en mi fichaje, daré el 200% de mí para ayudar al club que me abrió las puertas.

Ha sido campeón goleador en tres torneos, ¿va por el cuarto?

Primeramente Dios seguiré trabajando, quiero anotar y espero que todo me salga bien. Confío mucho en mí porque soy de los que persevera siempre. Voy a seguir insistiendo y sé que me irá bien.

Se viene su primer partido ante la afición de la Máquina.

Estamos preparando ese juego ante Vida, que es un equipo que juega bien de visitante y no querrá venir a regalar puntos. Nosotros queremos ganar y darle esa alegría a nuestro público. Voy a trabajar el doble para que me salgan las cosas y anotar muchos goles.

Un buen desempeño con su nuevo club le podría abrir las puertas de la Selección...

Claro, trabajamos para ser tomados en cuenta en la Selección. Espero hacer bien las cosas para obtener un nuevo llamado, sino me toca apoyar a los compañeros que sean convocados.

¿Ya deberíamos tener un nuevo seleccionador?

En realidad no me gusta tocar esos temas. Los directivos son los que mandan y saben cuándo presentarán al nuevo técnico.

¿Hay alguna cláusula con Real España en caso de una oferta del extranjero?

Tenemos algo hablado. Mi mentalidad es estar aquí en este momento y si sale algo podemos hablar tranquilamente para ponernos de acuerdo.

Lo dijo:

"Me encanta la forma de trabajar del profe Restrepo, sabe bien lo que quiere y seguramente nos hará jugar muy bien".

"Sé que le hice mucho daño antes al Real España porque siempre daba todo de mí. Ahora defiendo estos colores y espero aportar muchos goles".

"Hay buena comunicación en el equipo y con la directiva que siempre está pendiente de lo que pasa en el club".