OFICIAL: Horarios, TV y fechas de la segunda jornada del Clausura 2019

La Liga Nacional ha hecho oficial los horarios de la segunda jornada del Clausura que estará emocionante este fin de semana con encuentros de mucho vértigo. Algunos tendrán horario inusual.

Este sábado serán dos encuentros, uno a las 6:00 pm en la ciudad de Choluteca cuando en el Vicente Williams, la UPNFM reciba la visita del Juticalpa FC. Ese mismo día en el Morazán, Real España le hace los honores al Vida.

El domingo será de tres duelos dos por televisión abierta y uno por la TV de paga. El Real de Minas recibe al Motagua en Danlí, El Paraíso a partir de las 3:00 de la tarde y una hora después, Platense en Puerto Cortés se mide ante Marathón.

La jornada se cierra en el Nacional en un horario inusual cuando a partir de las 5:00 de la tarde, el Olimpia reciba al Honduras Progreso que no quiere una segunda goleada en la capital.

Este torneo es de mucha emoción ya que los equipos de la tabla baja mantienen una batalla porque no quieren descender. Además los grandes mantienen la presión por ganar sus encuentros.

JORNADA 2

SÁBADO

6:00 pm UPNFM vs Juticalpa (Tigo Sports)

7:00 pm Real España vs Vida (TSI)

DOMINGO

3:00 pm Real de Minas vs Motagua (Canal 11)

4:00 pm Platense vs Marathón (Tigo Sports)

5:00 pm Olimpia vs Honduras Progreso (Canal 5)