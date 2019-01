Kevin Álvarez: "Recibo insultos de aficionados de Olimpia porque entreno con Marathón"

El lateral derecho Kevin Álvarez apareció este martes entrenando con Marathón y tras ello confirmó en redes sociales que ha recibido insultos de parte de aficionados del Olimpia.

"Recibo insultos a diario de aficionados de Olimpia por la razón que me encuentro entrenando con Marathón", inició explicando en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Hasta de pecho frío me han tratado. Siempre que me puse la camisa y me tocaba jugar di la vida por los colores, cosa que pocos hacen hoy en día por la institución".

Álvarez aclara que no tiene arreglo con los verdes porque los albos llevan la primera opción.

"Mi futuro no está definido, aún no arreglo con Marathón ni con otro equipo. Siempre he dicho que mi prioridad es Olimpia en Honduras, a no ser que ellos me descarten".

Kevin pidió permiso a Héctor Vargas para comenzar a ponerse a tono en la parte física.

"Soy alguien muy agradecido y Marathón me dio la oportunidad de estar con ellos ahora (entrenando y lo aprovecho", cerró.