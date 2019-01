Diego Vázquez: “Queremos superar lo que hicimos en el 2018”

Ya pasaron cinco años desde que asumió las riendas de Motagua, su eterno amor en Honduras. Su gestión como entrenador del Ciclón ha sido exitosa, pero el argentino no se pone un techo y quiere más. Dice que lo conseguido en esta etapa tiene un denominador común “ir paso a paso”, y es así que buscará superar lo logrado hasta ahora.

Tras ganar su segundo PREMIO DIEZ de manera consecutiva se sentó a conversar con nosotros de lo que viene para el Azul en este 2019. Por ahora, el arranque liguero fue algo espectacular. Vapuleó 4-0 al Honduras Progreso.

Ver. MARCELO ESTIGARRIBIA SE ESTRENA CON GOL EN MOTAGUA

Felicidades por ese segundo PREMIO DIEZ que gana de manera consecutiva...

Muchas gracias. Esto es gracias a todo el cuerpo técnico, los jugadores que son los principales protagonistas, los dirigentes y lógicamente estoy contento porque es la segunda vez que lo ganamos. Espero seguir trabajando y que vengan más.

La afición lo eligió nuevamente y estaba claro que usted lo merecía ¿qué piensa sobre ese apoyo?

Muy agradecido por ese reconocimiento. Realmente que tuvimos un buen año, jugamos tres finales, las que tuvo la temporada: con Marathón, Concacaf y esta que pudimos ganar y coronar un gran 2018.

Cuando hace una revisión de lo que ha logrado en los últimos años ¿se imaginó llegar hasta aquí cuando asumió las riendas de Motagua?

Sinceramente, sí. Ya han pasado cinco años desde que asumimos, siempre tuvimos la idea de que íbamos a trabajar e intentar crecer. Si nos ponemos a mirar realmente los números son importantes, hemos disputados 10 finales, estoy contento por eso. Aunque de verdad nunca nos propusimos todo esto, siempre hubo ilusión de hacer un buen trabajo, ir paso a paso, querer mejorar, aprender, el tiempo del aprendizaje no se termina nunca. Desde el inicio dije que escalón por escalón, pelota a pelota, eso es lo que hemos tratado de transmitirle a los jugadores, a la dirigencia, sin ir viendo muy lejos sino dando pasos firmes.

Más allá de esa ideología de ir “paso a paso” ¿qué otros ingredientes ha tenido su gestión al frente de Motagua?

Hemos ido cambiando con el tiempo, creciendo, reinventando, tratando de generar armonía entre todos para seguir hacia adelante, lógicamente hemos tenido todo tipo de momentos, pero la mayoría han sido positivos. Aquí lo principal es que todos trabajamos, pues somos empleados de Motagua. La competencia siempre ha sido con nosotros mismos independientemente de los demás, en la medida que nos superemos a nosotros mismos vamos a seguir compitiendo al más alto nivel.

El Motagua trabaja a todo vapor pensando en el juego contra Real de Minas del domingo.

¿Cómo ha convencido a sus jugadores sobre estos conceptos?

Es parte del trabajo de todos los días, aparte ellos han visto que nosotros lo tratamos de hacer, a veces sale otras no, pero siempre intentamos seguir mejorando detalles para crecer. Somos un cuerpo técnico muy unido y eso también se les transmite. Buscamos estar en armonía, esto no es un juego de tenis, es de equipo, aunque también en este deporte hay que trabajar en equipo.

¿Qué tiene pendiente este Motagua?

Internacionalmente, más allá de que no hemos ganado un título, hemos hecho buenas presentaciones frente a los equipos que nos ha tocado enfrentar. Queremos seguir mejorando, el fútbol no tiene techo, el club tiene que mejorar en un montón de detalles. Tenemos que seguir compitiendo, el torneo que recién terminó fue el mejor de los 10 que hemos enfrentado, superamos por cinco puntos al segundo rival en la tabla, muchos goles a favor, 17 positivos, ganamos los dos partidos de semifinal con autoridad, el primero de la final también, más allá de los condimentos externos que hubo pudimos afrontarlo. Ahora nos toca mejorar esto, sabemos que es un gran desafío, ese será el objetivo.

¿Qué lo movería de Motagua?

Depende, tendría que ver. En el último tiempo ha habido alguna oferta de un equipo local y de representantes de afuera que llaman para proponer, pero nunca hubo nada concreto para movernos por el momento.

Del Diego de hace cinco años al de ahora ¿cómo se define?

Hemos crecido en conjunto con los jugadores. Muchas veces uno ve a Motagua y no hay una figura determinante porque siempre ha sido trabajo de equipo. He ido aprendiendo, pero quiero seguir creciendo. He ido incorporando algunos conceptos tácticos y futbolísticos porque la etapa anterior, si bien uno acumula detalles, es completamente diferente a medida van pasando los partido. Hay que seguir intentando estudiar.

¿Qué viene hacia adelante en este 2019?

Encarar los tres torneos, porque prácticamente estamos clasificados al otro, depende de este semestre para saber si nos vamos directos o no. Mejorar lo que hicimos en el 2018 será el principal objetivo para todos.

El entrenador del Motagua Diego Vázquez ha sido de los más exitosos técnicos de los azules en los últimos años.

¿Cuándo habla de mejorar, a qué se refiere?

Esta generación de jugadores ha logrado algo importante, el reto es mantenerlo, es bastante difícil, pero vamos a trabajar para lograrlo.

Usted no mueve su base, mantiene su columna en el plantel.

Ha variado el plantel. Quedan pocos históricos. Algunos se han ido, hemos ido evolucionando, sumamos jóvenes, pero sí, hay una base importante. Aunque apelamos a los méritos que hacen los jugadores.

¿Siente que tiene ojo clínico para traer jugadores?

En el caso de los extranjeros hemos acertado, si revisamos los años anteriores, es positivo lo que hemos traído, incluso si comparamos a otros equipos. Ha habido un margen de error, es difícil adaptarse a este país, al fútbol, que no es fácil. Yo lo viví y en ese aspecto hemos podido traer jugadores importantes. Hemos potenciado con futbolistas locales, que quizá no eran figuras en sus equipos y con nosotros han crecido bastante.

El hecho de tener a Rubilio nuevamente ¿qué significa para Motagua?

Siempre es importante porque es el goleador histórico del equipo en esta época, lógicamente que es una pieza clave para nosotros.

Lo que si te veo es que en estos cinco años has ganado canas, ja, ja, ja.

Ya las tenía, dejé los químicos, las acepté, las tenía desde que jugaba, era por mi vieja (mamá) que me dejó la herencia. Hay desgaste, pero esta nieve en el pelo no tiene nada que ver, ja, ja, ja.

LO DIJO DIEGO:

"Recién renové ahora por dos y medio más. Siempre uno aspira a mejorar”.

"Queremos tener un fútbol superior, pero por ahora estoy cómodo con Motagua”.

DATOS

37 Puntos hizo el Motagua el torneo pasado en 18 partidos disputados, sumando 11 ganados, cuatro empates y solo tres derrotas.

4 Títulos ha conquistado el técnico argentino Diego Vázquez con la camisa del Motagua, además de cuatro subcampeonatos y una Supercopa.

Diego Vázquez suma 222 partidos en Liga Nacional con el Motagua ha ganado 110, 64 empates y solo 48 derrotas.