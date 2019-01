El Olimpia se pronuncia sobre la situación del defensor Kevin Álvarez

El Olimpia ya se ha pronunciado sobre la situación del defensor Kevin Álvarez quien finalizó contrato y ahora se encuentra entrenando con Marathón. Osman Madrid, vicepresidente deportivo de los albos aclaró el tema y prácticamente descarta al defensor.

Madrid explicó en declaraciones al periodista Allan Rivera en Radio Freedom que ya le hicieron la propuesta al sampedrano y no pueden darle lo que pide de salario, pues ya se decidió a nivel de junta directiva que no se va a disparar la planilla.

Leer. KEVIN ÁLVAREZ DENUNCIA ATAQUES DE LOS OLIMPISTAS

Situación de Kevin Álvarez: “A Kevin Álvarez se le hicieron varias ofertas desde mi persona y posteriormente Juan Francisco Saybe está hablando con él pero no se ha podido llegar a un acuerdo por las cantidad de dinero que hay de por medio. Se le ofreció buen contrato pero no lo aceptó y viendo eso estamos buscando otras opciones. Olimpia paga lo que puede cancelar el 30 de cada mes”.

No se ajusta al presupuesto: “La última información que dio Saybe el lunes era bastante elevada y Olimpia no lo puede aceptar, de igual forma deben haber derechos y deberes y eso fue lo que informó Juan Francisco Saybe”.

Mal mensaje a no estrenarse: “Es que cuando un profesional no se presenta a entrenar y tiene pretensiones es muy difícil y usted está mandado un mensaje a los prospectos de que todo mundo puede hacer lo mismo y hacer lo que quiera, venir al equipo sin condiciones físicas y eso es un mal mensaje para las personas que están en el equipo de reservas. Estamos cuidando eso, Kevin tiene grandes condiciones pero un profesional tiene que estar preparado para competir por las lesiones, pero aquí se le aprecia mucho a Kevin, si no es en Olimpia en otro”.

¿Problemas por el encontronazo que tuvieron? “No, nada que ver, me han hecho mucho esa pregunta, pasó eso por un partido importante, reaccionamos, me pidió disculpas, el club lo sancionó, pudimos tomar otra decisión pero es un gran jugador y hay que entender que a los muchachos jóvenes hay que ayudarlos. No he tenido problemas con Kevin”.

Tiene abierta las puertas de la cueva: “Las puertas del Olimpia siempre están abiertas pero hemos analizado que si no se está preparando… ahora llegó a Marathón a entrenar y que bien que le abrieron las puertas y se dio cuenta que debe estar en buena condición física. Si ahora quiere llegar a un acuerdo hay que hablar, pero cualquiera que le ofrezca a un equipo sus servicios profesionales tiene que estar en buenas condiciones para rendir porque hay que dar y pedir, deben de alimentarse bien, de muchas cosas que hay algunas que no se manejan pero hay obligaciones que se deben cumplir. Ahora se ganan cantidades impresionantes que no se ganaban antes, ahora son sumas importantes que pueden ser de mucha utilidad para el futuro y su familia”.

Fichaje del argentino Darío Botinelli: “El jugador dijo que no podía venir por un problema con la escuela de sus hijos, ya estaba acordado todo y ya estaban aceptadas las condiciones que le ofreció Olimpia, pero hay que respetar las decisiones que se toman. Ya lo teníamos firmado, que ha jugado en equipos importantes pero por eso no vino. Ahora tenemos 15 días para conseguir su reemplazo para que Olimpia tenga o darle al técnico lo que pide para que para competir”.