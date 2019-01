Esteban Espíndola sufre asalto en Argentina y evita su fichaje con Marathón

El entrenador argentino Héctor Vargas reveló este miércoles que descarta la llegada de un nuevo defensor al Marathón luego que se cayeran por completo las negociaciones con el ex zaguero del Olimpia Esteban Espíndola.

La directiva esmeralda estaba cerca de lograr un acuerdo con el zaguero de 26 años, pero todo se desvaneció debido a un asalto que sufrió el futbolista del Olimpia.

"Ya no hay posibilidad que venga otro defensa, habíamos hablado con Espíndola, estaba con buena disposición de venir, pero tuvo un problemita en su casa allá en Argentina, porque la violencia está en todos lados, le robaron el carro, otras cosas de su casa y prefirió quedarse ahí esperando a que saliera algo cerca de su hogar o sino esperar seis meses para volver", reveló.

Y agregó: "En el futuro es opción de venir si está dentro de la capacidad económica del club, pasa todo por eso el traer a alguien porque para sostener a un equipo que hace poco fue campeón hay que pensar que no se puede disparar con una planilla alta que no se pueda pagar.

Marathón para este campeonato Clausura 2019 tuvo la baja de Christian Cálix y se sumará Roy Smith quien aún no rescinde el contrato, como altas tiene a Mayron Flores y Caue Fernandes.

ARGENTINO SE NEGÓ A VENIR POR VIOLENCIA

Recientemente el Olimpia informó que el fichaje del argentino Darío Botinelli se cayó pese a tener un acuerdo total, pero las informaciones negativas del país en el aspecto de violencia evitó que el jugador se arriesgara para venir junto a su familia.

Vargas considera que Botinelli no fue bien asesorado ya que él siendo argentino tiene 21 años en el país y nunca le ha pasado nada malo.

"Ahí está Espíndola que estando en Argentina se le metieron a robar a su casa, llevaron el carro y un dinero que tenía, la inseguridad está en todos lados, acá se magnifica un poco las cosas por la realidad del país con la caravana y esas cosas. Yo tengo que darle gracias a Dios porque tengo 21 años en el país y nunca he tenido problemas, viví 9 años en el Hato del Medio o del miedo, como quieran decirlo, no puedo hablar más que cosas buenas del país así que me extraña cuando alguien se maneja con información que no es verdad", revela.

Y cerró: "Hay medios sensacionalistas y pasa lo que cree este muchacho argentino que cree que aquí andamos todos con revólver atacándonos uno a otros y hay inseguridad, pero como en todos lados".