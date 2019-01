Rubilio Castillo tras volver de China: "No le pongo sentido a lo que dicen”

El delantero hondureño Rubilio Castillo regresó la tarde de este miércoles procedente de China donde no pudo quedarse en la segunda división de ese país y confirmó que no se quedó porque al llegar no le dieron lo que le ofrecieron en el contrato.

"Si lo haces bien la gente hablará, si lo hace más igual, vengo mentalizado como lo dije cuando me vine la primera vez de Grecia”, fueron las primeras palabras de Rubilio Castillo al regresar del país asiático.

Leer: LA DIRECTIVA DEL MOTAGUA HABLA DE RUBILIO

El delantero explicó las cosas muy claras. “Vengo mentalizado a llegar a jugar con Motagua, lo de Saprissa es tema con directivos. Dios se va a encargar, no voy a apresurar nada y Motagua es mi casa y por eso no tengo preocupación", recalcó el delantero y goleador histórico de los azules.

Rubilio Castillo fue claro en el tema y no fue nada de lesión como la vez pasada cuando no se quedó en Grecia. “Siento que yo fui el que tomó la decisión y así fue, nosotros nos dimos a valorar y sabía lo que iba a repercutir. Yo sabía lo que había firmado de precontrato y por eso me vine tranquilo porque bajo esos términos no pude quedarme".

El delantero tomó con humor las críticas. "Ya puede ser la tercera o cuarta vez que regrese y si me salen con esa idea del precontrato voy a tomar la misma decisión. Vengo para ganarme un puesto en el equipo y cambiar esta página en mi vida y ayudar al Motagua".

Y sigue: "No es retroceso, pasé las pruebas médicas, más bien quisieron enviarme al equipo a entrenar sin arreglar el contrato y por eso determinamos con mi familia regresar a Honduras".

Los periodistas le consultaron al goleador si no iba lesionado y respondió: "No hay lesión congénita, fue decisión contractual, bajando del avión me pusieron a prueba y fue por el tema contractual que determiné venirme".

"La más feliz es la gente del Motagua y estoy alegre de volver a casa, vamos a luchar para podernos ganar un puesto. Estuve viendo el juego ante Honduras Progreso y vamos paso a paso", reconoció ante los periodistas en el aeropuerto capitalino.

El momento cómico lo puso cuando le preguntaron qué pensaba de las críticas de los aficionados sobre su fallido traspaso a la segunda de China. "Tengo un meme para mí mismo (risas), yo no le pongo sentido a lo que dicen, tengo mentalidad fuerte, puede pasar una tercera vez y la gente siempre va a hablar. La gente puede decir lo que quiera, vivimos en una sociedad donde hablan si haces bien o lo haces mal, no me preocupa lo que digan".

Rubigol espera que en un futuro pueda volver a salir al extranjero. "Si hay una contrapropuesta del Saprissa, será el presidente del Motagua quien me debe informar pero por ahora vengo mentalizado a quedarme en los azules".