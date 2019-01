Fichaje de Carlo Costly con Marathón se define hoy o mañana

Follow @maguilardiez

Marathón y Héctor Vargas van a paso lento, pero seguro. Iniciaron el torneo Clausura 2019 dejando buenas sensaciones al ganar 3-1 en casa a Lobos de la UPNFM y ahora se alistan para visitar al Platense de Puerto Cortés en la jornada 2.

Eso sí, antes de este juego, el club tendrá definido el fichaje de Carlo Costly que se concretaría este mismo miércoles o bien el jueves a más tarde por la tarde, así lo informó el entrenador argentino Héctor Vargas.

A pesar del acuerdo verbal que existe entre el jugador y el técnico, todo depende de la parte económica, pues Costly, a pesar de tener 36 años, es altamente cotizado y se encuentra negociando para llegar a un feliz término en ese aspecto.

"Esta semana se define Carlo, tiene buena intención de venir, tiene otras cosas (ofertas) que quiere esperar, pero por la edad de Carlo y las ganas que se le ven a más tardar este miércoles o jueves por la mañana o la tarde se define, si se resuelve para bien, bienvenido sea y sino, le deseo lo mejor a Carlo porque es mi amigo y deseo que le vaya bien", informó el argentino.

¿LLEGA KEVIN ÁLVAREZ AL MARATHÓN?

Aunque inicialmente no estaba previsto ni siquiera un acercamiento, el joven lateral derecho Kevin Álvarez se incorporó a los entrenamientos de Marathón el martes y hay posibilidades que pueda quedarse jugando con los verdolagas durante los siguientes seis meses.

El jugador de 22 años finalizó contrato con Olimpia, pero no ha logrado una renovación por una posibilidad de ir la MLS y también al fútbol sueco, pero las ofertas no se concretan y los albos presentaron una oferta para continuar, pero no lo satisface en la parte económica, así que Vargas habló sobre la opción de incorporarlo.

"Kevin me pidió permiso para entrenar, es un muchacho que cuando llegué a Olimpia tenía 45 minutos jugados en Liga Nacional y conmigo lo hizo como en 100 partidos, fue campeón dos veces, tengo una relación buena con él y una sensación de afecto por los jugadores a los que he tenido, entonces me pidió permiso, pero no es nada más que eso", aclaró.

Y agregó: "Después leí que sino consigue nada en el extranjero podría quedarse en el equipo y claro que sería un buen refuerzo, pero el tema es lo económico, acá no se pueden tirar muchas cifras porque después vienen los problemas, hay que hacer números, me gustaría contar con ellos dos, pero en la parte económica no me puedo meter mucho", cerró sobre el tema.

Marathón para este campeonato Clausura 2019 tuvo la baja de Christian Cálix y se sumará Roy Smith quien aún no rescinde el contrato, como altas tiene a Mayron Flores y Caue Fernandes.