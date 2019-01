Héctor Vargas habla sobre Darío Botinelli por no venir a Honduras por inseguro

El Marathón se estrenó con victoria de 3-1 sobre la UPN el sábado en la primera jornada del torneo Clausura 2019 y el entrenador Héctor Vargas dio sus valoraciones sobrelos primeros tres puntos obtenidos y dejó algunas perlas muy picantes.

"Estamos bien, fue una semana larga. Estamos corrigiendo detalles. Cuando se gana existe la paciencia. Estamos lejos de lo que buscamos, debemos de mejorar. El torneo pasado nos costó ganar el primer partido", mencionó el técnico argentino.

Ver. HÉCTOR VARGAS HABLA DE CARLO COSTLY

Y agregó sobre el triunfo frente a los Lobos: "Ilusiona lo que se viene haciendo. Lo que comienza bien termina bien, así dicen".

"Enfrentamos a un equipo que se preparó 15 días antes que nosotros. No me gustó la gran cantidad de errores en los amistosos y corregimos", destacó.

El domingo visitan al Platense en Puerto Cortés a partir de las 5:00 pm por la jornada 2: "Platense se agranda cuando juega de local. Ya estaré en el banquillo y se puede corregir los errores de la mejor manera. Respetamos al local porque tiene buenos números en su casa".

El arribo del experimentado delantero Carlo Costly es esperado por Héctor Vargas, contó los detalles del posible fichaje bomba de los verdes.

"Creo que se define esta semana, tiene buena intención de venir, creo que por la edad y ganas, esta semana a más tardar, miércoles (hoy) o jueves. Si se resuelve para bien, bienvenido será", comentó.

De momento el lateral derecho Kevin Álvarez entrena con Marathón. "Kevin me pidió permiso para entrenar, en Olimpia lo tuve y salimos campeón en dos ocasiones. El chico fue de Marathón. Leí que si no consigue nada se queda. El tema está en lo económico donde no podemos estirar las cifras".

DISPARA A BOTINELLI POR NEGARSE A VENIR A HONDURAS

Se mencionó de la posible de llegada de un defensor central y el Marathón contactó al argentino Esteban Espíndola, que due dado de baja del Olimpia. Pero todo se cayó por un robo que sufrió el zaguero.

"Se había hablado con el tema de Espíndola, el tuvo un problemita en su casa en Argentina, le robaron el carro, un dinero y cosas de su casa. Prefirió quedarse ahí", destacó.

Héctor Vargas tuvo la oportunidad de referirse al jugador argentino Darío Botinelli, futbolista que rechazó jugar con Olimpia debido a la inseguridad en el país.

"Ahí está el caso de Espindola, la inseguridad está en todos lados. La realidad es dura por el tema de las caravanas. Le doy gracias a Dios que nunca he tenido problemas. Viví por nueve años en el Hato de Enmedio o del miedo como dicen. Este muchacho cree que todos andamos todos armados", expresó.