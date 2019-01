Carlo Costly en su presentación: "Vengo a dar todo por el Marathón"

Seguir a @Giancarlo_casta

El Marathón que comanda el técnico argentino Héctor Vargas ha presentado a su tercera alta para el torneo Clausura, se trata del delantero Carlo Costly, quien llega por un año de contrato.

Así adelantó DIEZ el fichaje de Carlo Costly por Marathón

En su presentación tocó varios temas, como el reencuentro con Caue Fernandes, enfrentar a Olimpia y Real España, también se acordó de Jorge Luis Pinto.

"Quiero agradecer a los directivos por esta oportunidad de venir a jugar a Marathón. Esperamos aportar mí granito de arena y toda la experiencia que yo sé y que el equipo logre grandes cosas", comenzó diciendo Costly en su presentación.

Su negociación

"Nada, solo era cuestión de tiempo, adaptarme a la ciudad, viví más de dos años y medio fuera, luego se fueron dando las pláticas por medio de profesor Vargas y por fin se concluyó toda esta operación"

Costly se ilusiona con la Concachampions

"Vengo a aportar lo que yo sé, mi experiencia, sabiendo que se juega la Concachampions, un torneo que me ilusiona, también salir campeón de la Liga Nacional"

Vargas fue pieza clave para el fichaje

"Héctor Vargas fue de mucha importancia para este fichaje, trabajé con él en Platense, me gusta como entrena, como se dirige al jugador, luego lo tuve en Olimpia, quedamos campeón al mando de él. Es un entrenador que conoce al jugador, al medio y al país"

Debut de Costly tendrá que esperar

"No vengo apto, mentiría, no puedo jugar el domingo, hace un mes que no estoy entrenando, solo lo hago yo solo, pero necesito estar en práctica agarrando mí nivel"

Juego ante Olimpia

"El calendario no lo he visto, no sé cuándo es el partido contra Olimpia, me gustaría jugar lo antes posible, necesito buenos entrenamientos para estar listo"

Quiere ser campeón con Marathón

"Vengo a entregarme al máximo, a salir campeón, esa es la mentalidad de cada jugador, a todos los que me han escrito en redes sociales que venga a Marathón, hoy se les cumplió, vengo a dar todo por el todo y ojalá se les pueda dar mucha alegría"

Mensaje a la afición

"Con el aficionado nunca se queda bien, esto es un trabajo, independientemente que camisa defienda uno, vengo a entregarme al máximo, desde hoy me pongo a las órdenes de profe"

Celebrará todos sus goles

"No solo celebraré los goles ante España, a todos los clubes, si me toca hacer goles, tengo que festejarlos"

Dupla con Yustin Arboleda

"Será bonito tener dos torres arriba, en el juego aéreo como letales. Sobre Yustin ya sabemos que es un goleador nato, inició el torneo metiendo dos goles, me tengo que acoplar al grupo, ojalá la presión no solo caiga sobre Carlo Costly"

Reencuentro con Caue

"No nada, solo que no pegue (risas). Fue calentura de ese artido, escribí cosas que pasas, ahora vamos a ser compañeros, ahora solo toca apoyarnos uno a otro para el bien del equipo"

Santos Laguna

"Es algo que me ilusiona, más que todo por eso firmé aquí, por la Concachampions. Se vienen partidos importantes y también aquí en lo nacional"

Olimpia quería renovarlo

"Solo tuve oferta del Olimpia, pero yo le dije a Osman que no porque no iba a jugar mucho, no me gustó la idea y por es arreglé con Marathón"

No descarta su regreso a la selección

"Si me toca estar tengo que llegar al 200% en forma. Si me toca voy, tengo que estar bien, en buen ritmo y haciendo gol. Siempre que no esté Pinto, gracias a Dios ya no está".

No piensa en su retiro

"Vamos a aspirar a muchas cosas. Que tenga 36 años no quiere decir que ya concluye mi carrera aquí, esto será hasta que el cuerpo diga"

Costly se une a las altas del volante Mayron Flores, llega del Olimpia y al defensor Caue Fernandes, éste regresa a las filas verdolagas, luego de su paso en el 2017.

Carlo Yaír de 36 años ha militado para equipos como el Platense, Bełchatów, Birmingham, Vaslui, Atlas, Houston Dynamo, Veria, Guizhou Zhicheng, Real España, Gaziantepspor y Olimpia.