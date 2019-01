El defensor Ever Alvarado sería baja para el Olimpia ante Honduras Progreso

No todo es alegría en el campamento del Olimpia, ya que los merengues podrían tener una ausencia en la zona baja, luego que Ever Alvarado se reportara enfermo y no entrenó con el resto de sus compañeros en la cancha de Amarateca.

Partidos de la segunda jornada del torneo Clausura

Alvarado fue titular en el juego de la primera jornada ante el Vida e hizo dupla con Jonathan Paz, pero luego de reportarse que estaba enfermo y no se quiso dar más detalles de su molestia, el jugador no tendría cupo en el once de Manuel Keosseián y su lugar sería ocupado por el defensor argentino Martín Bonjour.

La zona defensiva merengue no tiene tantas alternativas en este torneo, ya que el otro jugador disponible en ese puesto es el joven Elvin Casildo, quien el torneo pasado no jugó por lesión, pero en este se reporta listo para suplir la ausencia de sus compañeros.