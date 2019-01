Donald Trump ofrece protección temporal a inmigrantes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump ofreció este sábado protección temporaria a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y otros grupos de inmigrantes que enfrentan la deportación, a cambio de financiamiento para construir un muro en la frontera con México.

Pero la propuesta del mandatario, con la que busca poner fin a una parálisis del gobierno federal por falta de una ley de presupuesto debido a la controversia por el muro fronterizo, ya había sido rechazada por la líder demócrata del Congreso tras haber trascendido en los medios antes del anuncio.

Dentro del nuevo plan migratorio que consiste en extender por 3 años el estatus legal de unos 740.000 "dreamers" a cambio de que aprueben los USD 5.700 millones que necesita para construir el muro en la frontera con México.

En un mensaje desde la Casa Blanca este sábado, el mandatario hizo esta propuesta para que la oposición en el Congreso de EEUU termine de aceptar el presupuesto que incluye los fondos para su muro y se pueda concluir el cierre de gobierno que ya lleva 29 días.

Sin embargo, minutos antes de este discurso, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, publicó un comunicado para anticipar que rechazaba la oferta de Trump al considerarla insuficiente para los inmigrantes en EEUU.

"Desafortunadamente, su propuesta es una compilación de varias iniciativas rechazadas anteriormente, cada una de las cuales es inaceptable y, en total, no representa un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas. Es poco probable que alguna de estas disposiciones, por sí sola, sea aprobada por la Cámara de Representantes y, en conjunto, no se inicie. Por un lado, esta propuesta no incluye la solución permanente para los dreamers que nuestro país necesita y respalda", señaló la líder demócrata en el Congreso de EEUU.

EN BREVE MÁS DETALLES