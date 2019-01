¡Carlo Costly y el emotivo mensaje de despedida del Olimpia!

Carlo Costly es el flamante fichaje del Marathón a sus 36 años de edad y después de ser presentado como nuevo fichaje del equipo verdolaga dedicó palabras a los olimpistas.

El delantero jugará en su cuarto club en Honduras tras haber vestido los colores del Platense, Real España y Olimpia.

Con un bonito texto, el 'cocherito' se despidió de todo el olimpismo recordando uno de los goles más hermosos que anotó con la casaca blanca y, además, el de mayor valor; ante el Alianza por la Concacaf.

"Quiero darle las gracias al Club Olimpia Deportivo por haberme abierto las puertas de esta honorable institución, gracias al cuerpo técnico y a los directivos por la oportunidad que me brindaron de defender los colores de tan prestigiado equipo, siempre tendrán toda mi admiración y respeto. Y en especial quiero agradecer a la afición olimpista por todo su apoyo, por alentarnos no solo en los buenos momentos sino que también en los no tan buenos, para ustedes todo mi cariño y agradecimiento siempre. Fue un honor para mi haber sido parte de este gran equipo como lo es Olimpia. Que Dios les bendiga a todos".