Carlos Restrepo: "Real España siempre fue el equipo que propuso"

Carlos 'Piscis' Restrepo se ve sereno. El técnico del Real España tiene líder a la máquina después de dos juegos en el Clausura-2019.

El estratega colombiano sabe que esto es paso a paso, pero habla del duelo ganado a los cocoteros del Vida 1-0, además, también sobre el próximo rival; Motagua.

LO QUE DIJO:

Sobre el Vida: "Estuvimos al frente de un partido complicado por la propuesta del rival, me parece que el comportamiento nuestro fue serio a la hora de resolver".



Sobre el juego: "Real España siempre fue el equipo que propuso, Vida de pronto lo vimos con un bloque bajo tratando de presionar y jugando con el error para hacer la contra, hubo control, no nos podíamos desesperar, no llega el gol en el primer tiempo que hubiera sido de más tranquilidad".



Sobre el penal: "Hubo algunas alternativas de ellos arriesgando por el partido, después del gol tuvieron en la decisión del árbitro del penal de haber empatado el compromiso, sin embargo el Real España arriesga, y si contamos opciones de gol del segundo y el primero, el resultado fue poco".



Sobre el nivel de Mario Martínez: "Todos los jugadores dieron un aporte muy alto porque estamos apostándole a unos comportamientos tácticos importantes".



Ganar de local: "Es un comienzo bueno del equipo al tener personalidad de local".



Las expulsiones: "Este fútbol es especial, siempre estaré con el jugador que tiene entrega y siempre hay expulsiones porque el fútbol es de roce, es de lucha, esperamos que las expulsiones no sean ingenuas y que nos vayan a dejar en el camino".



Su próximo rival: "Vamos a ir a hacer un gran partido con Motagua que es nuestro próximo rival".