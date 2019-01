Marathón se agiganta y derrota al Platense en partidazo en el Excélsior

Seguir a @Giancarlo_casta

Partidazo el que se disputó en el estadio Excélsior de Puerto Cortés entre el Platense 2-3 Marathón por la jornada 2 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Desde los primeros minutos se veía venir este gran encuentro, los ataque de Edwin Solano por la banda izquierda no pararon durante la primera parte.

Bryan Martínez al 11 recuperó un balón en el medio campo y al ver el espacio se atrevió a soltar tremendo zapatazo de pierna derecha desde un cuarto de cancha y con la volada de Kevin Hernández solo adornó una verdadera joya de gol.

Pero este gol solo hizo que el partido se volviera más emocionante, el gran número de aficionados que llegaron al Excélsior vivieron una verdadera fiesta deportiva.

El empate no tardó y al minuto 13 Diego Reyes se gastó bonita jugada en el medio campo y sirvió a Rundell Winchester que de derecha la mandó al fondo para poner el 1-1.

POLÉMICA

Se vino una etapa de jugadas que generaron molestias. Robbie Matute tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro Marlon Díaz no pitó nada, luego al 16 pitó una dudosa falta del defensor sobre Carlos Róchez y tras unos minutos de debate terminó sancionando el penal que Yustin arboleda ejecutó y elevó.

Luego de que los visitantes perdonaran hubo un tiro de esquina para el Platense que realizó Alexander Aguilar y en el área de derecha el defensor colombiano Juan Bolaños logró mandarla al fondo.

Los ataques de ambos equipos no pararon, un tiro de esquina de Allan Banegas al 37 hizo que llegara solo de cabeza Edwin Solano para poner el empate.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 42 apareció Solano por la banda derecha, se quitó David Mendoza, luego a Kervin Arriaga, apareció David y lo volvió a dejar en el suelo, envió el rezago para que Allan Banegas pateara, pero no puedo, luego Róchez no pudo y mejor le sirvió a Carlos Discua que estaba solo, hizo el remate y pidió penal, pero no fue sancionado.

EXPULSADO

En la segunda parte solo hubo un gol, pero al minuto 73 se fue expulsado el capitán Allan Banegas tras una discusión con Pedro Pablo Mencía.

Cuando parecía que el partido terminaba empatado apareció un centro de Kevin Espinoza que recibió Marlon Ramírez y tras el cabezazo el balón pegó en la mano de Jefri Flores.

Esta vez lo pateó Bryan Johnson y no perdono. Con esto el Marathón consiguió su segundo triunfo del torneo, antes derrotó a los Lobos de la UPN. En la siguiente fecha espera al Olimpia.

Por su parte el Platense llegaba de derrotar al Real de Minas y ahora le tocará medirse ante el Honduras Progreso.

ALINEACIONES

2 - Platense: 2. Kevin Hernández, 25. David Mendoza, 21. Jefri Flores, 3. Juan Bolaños, 4. Robbie Matute, 33. Kervin Arriaga, 8. Joshua Nieto, 22. Alexander Aguilar (12. Jeancarlo Vargas 56'), 23. Pedro Mencía (13. Aldo Fajardo 74'), 11. Diego Reyes y 7. Rundell Winchester.

3 - Marathón: 25. Denovan Torres, 2. Bryan Barrios, 29. Bryan Johnson, 3. Samuel Córdova, 15. Kevin Espinoza, 38. Bryan Martínez (24. Yaudel Lahera 64') 16. Allan Banegas, 7. Carlos Discua (9. Marlon Ramírez 80'), 30. Edwin Solano, 8. Carlos Róchez (23. Mayron Flores 59') y 27. Yustin Arboleda.