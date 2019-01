Jonathan Rougier: "Tuvimos un muy buen primer tiempo"

El guardameta del Motagua Jonathan Rougier salió contento tras conquistar el triunfo de 0-2 ante el Real de Minas que los deja líderes del torneo de Clausura de la Liga Nacional.

Motagua no perdonó al Real de Minas en Danlí

"Es una cancha donde no es fácil ganar, el rival está jugando muy bien al fútbol y siempre busca el marco contrario. Nosotros tuvimos un muy buen primer tiempo con triangulaciones por ambos costados y me quedo con eso, en el segundo tiempo no pudimos acomodarnos bien no sé si fue por el aire en contra y perdimos muchas pelotas en el medio campo que fueron contragolpes", dijo Jonathan Rougier.

Sobre el bajo rendimiento mostrado por sus compañeros en la segundo parte aseguró. "Tenemos que pensar en las cosas que hicimos bien para de allí comenzar y seguir trabajando para mejorar en los siguientes partidos que se nos vienen en el campeonato. Lo importante es que logramos ganar en una cancha complicada".

Los azules sumaron su segundo encuentro sin recibir gol en contra y es algo que destaca el guardameta argentino. "Este torneo recién arranca y hay que mantener esa línea, la idea es ayudar al equipo con la defensa tanto en marcar y organizar el fútbol que desde allí siempre comenzamos", cerró.