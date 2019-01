Técnico del Real de Minas tras perder ante Motagua: "Nos mató la desesperación"

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, fue muy crítico a la hora de evaluar el desarrollo del encuentro donde cayeron por dos goles de diferencia ante el Motagua por la segunda jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.

"Fue muy evidente que nos mató la desesperación, hoy ingresamos en el primer tiempo con mucha ansiedad y eso nos pasó factura, pero rescato la actitud del equipo donde en el segundo tiempo tuvimos chances de gol pero no supimos concretarlas, hay que seguir confiando en estos muchachos y cuando el gol llegue será bueno", dijo Raúl Cáceres.



Una de las cosas que más resaltó el estratega catracho fue los constantes errores que cometieron en la primera parte que les costó recuperarse.



"Todo mundo sabe lo peligroso que es Motagua por el lado de Kevin López, pero la desconcentración nos hizo entrar en ese margen de perder el partido porque regalamos los primeros 30 minutos y a Motagua no se le puede dar esas facilidades porque ya en 21 minutos nos tenía dos a cero, temí una goleada más bien, pero supo reaccionar el equipo", comentó Cáceres.



Sobre la ausencia del delantero Israel Silva aseguró. "Honestamente lo veo con un poco más de tiempo, está un poco descontinuado y no está en el matiz que nosotros queremos utilizar que es más agresividad y está careciendo de eso por una lesión que tuvo, pero lo iremos metiendo poco a poco porque es una persona importante".



El Real de Minas sigue último en la tabla general de posiciones y es algo que el estratega busca salir para salvar la categoría tmy espera comenzar a sumar puntos ante el Juticalpa FC.

"Nosotros deberíamos estar aprovechando esa ventaja de jugar los partidos con el resultado de los equipos que están cerca de nosotros y no lo hemos hechos, pero el sábado es un rival directo y espero podamos acordar esa distancia", expresó.