Hernán García sobre el penal ante Olimpia: "Me da tristeza, es una equivocación"

El experimentado entrenador del Honduras Progreso, Hernán García, no salió del todo contento con lo sucedido en el terreno de juego del estadio Nacional en el juego que Olimpia ganó 2-1 a los suyos, ya que considera que no merecieron perder.



"Pienso que esta noche (ayer) no perdí, esta noche me ganaron porque Olimpia aprovechó las opciones de gol y nosotros a pesar de la derrota anterior, yo pienso que tuvimos un partido aceptable, no fue un gran partido y un empate pudo haber sido muy bueno", comentó.



En cuanto a la acción de penal que se le cobró al Honduras y que Bengtson la convirtió en gol, el timonel de los progreseños reaccionó. "Me da tristeza, es una equivocación y cualquiera se puede equivocar, pero la pelota, al muchacho debutante en la zona central (Cristian Bernárdez), le pegó en el hombro".



Sobre la diferencia del duelo en el que enfrentaron al Motagua y ahora contra el Olimpia. "Aparte que era el debut en el torneo, enfrentamos a un equipo muy fuerte y tiene tiempo y juega con los ojos vendados. Ese equipo puede jugar sin técnico porque juegan de memoria y es mérito del entrenador. Fue una mala tarde y hubo unos problemitas que no se los voy a comentar que incidieron".

CONTARÁ CON SMITH Y FRELYS



García también comentó sobre las bajas que no pudo contar para este partido. "El tico (Roy Smith) no sé que problemas tuvo para poderlo inscribir y el otro muchacho que estaba entrenando con Motagua (Frelys López) de aquí llegó lesionado y no pude contar con ellos dos, pero me voy satisfecho y creo que con ellos vamos a mejorar".

Y ante la posible incorporación de otros jugadores. "Todo el que llega es para colaborar y estamos seguros que el que llegue con buena intención lo vamos a recibir", finalizó.