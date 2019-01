Pedro Rebollar critica trabajo de árbitro en juego de Olimpia-Honduras Progreso

Seguir a @Giancarlo_casta

Se jugó la Jornada 2 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y Pedro Rebollar dio sus comentarios sobre los cinco árbitros de estos juegos.

Carlos Caballero salió molesto con el arbitraje del juego entre Platense y Marathón

Sobre el trabajo de Nelson Salgado, quien comandó en el juego de UPN-Juticalpa, cree que se realizó un gran actuar, por su parte Raúl Castro que dirigió el Real de Minas-Motagua, también le dio un visto bueno.

En cambio por las decisiones que tomó Said Martínez en el choque de Real España ante Vida, dijo: "Hay dos situaciones que afectaron al España, pero aún así gana, entonces no hay incidencia, me refiero al penal que indica por mano, el cual no existe, tuvo una equivocación y en la que tuvo que expulsar a jugador del Vida y solo amonestó".

También habló de Erick Andino, el central del juego entre el Olimpia y Honduras Progreso en Tegucigalpa. "Hay un penal a favor del Olimpia bien concedido, un gol de Olimpia que no es concedido que se indicó fuera de juego, fue un error del árbitro asistente, esa era una acción muy complicada. Luego un penal que no se debió ser pitado, consideramos que no es mano".

Marlon Díaz fue el encargado de pitar el partido más emocionante de la jornada, por la cual el árbitro se equivocó en varias ocasiones. "Un arbitraje muy difícil, tres manos dentro del área de Platense de la cual solo se sancionó uno, no fue un arbitraje adecuado, al que más afecto fue al Marathón".