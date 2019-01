¡Marcelo Canales narra sus años de frustración en el Olimpia!

La novela traducida en angustia del centrocampista hondureño Marcelo Canales llegó a su fin cuando el Olimpia finalmente decidió cederlo tras no consagrarse como titular bajo el mando de tres entrenadores: Héctor Vargas, Carlos Restrepo y ahora Manuel Keosseián.

En julio de 2016 llegó con buena carta de presentación al conjunto merengue tras ejercer su compra con un 80% de sus derechos. En ese momento su traspaso conquistó portadas de los medios más importantes del país. Sin embargo, su realidad terminó siendo distinta a la que esperaba.



El "Conde" de ahora 28 años fue relegado al banquillo en los últimos años. Después de la marcha de Restrepo, el entrenador de turno Nahún Espinoza lo sacó de baúl para ponerlo en la primera plantilla hasta que volvió a ser descartado con la llegada de Manolo.

La última joyita que parió el Vida estaba perdiendo su brillo hasta que finalmente volvió a casa a préstamo por seis meses en donde buscará recuperar su mejor versión.



"Lastimosamente no pude cumplir el objetivo que era aportarle al equipo para pelear cosas importantes, pero ahora estoy aquí en donde trataré de dar lo máximo para levantar mi nivel y si en algún momento toca volver a Olimpia hacerlo de la mejor manera para aportar", comenzó diciendo Canales.



De sus últimos años vestido de blanco el talentoso zurdito no entiende el porqué nunca pudo consolidarse, aunque entre líneas dice que "no le echo la culpa a nadie, toda es mi responsabilidad. No pude reventar en el Olimpia, pero así es esto porque no en todos lados te irá bien, pero asumo mi responsabilidad. Estando acá quiero levantar mi nivel y reitero, si me toca volver es de hacerlo de la mejor manera".

Marcelo Canales regresa al Vida, club en el que busca ser protagonista.



Si bien es cierto admite que "sí hubo momentos de frustración porque uno como jugador lo que quiere es jugar, pero quizá yo no estaba bien o no llenaba lo que el profesor quería, pero siempre traté de ser responsable, hoy estoy consciente que tuve mucho que ver. Pero no hay que reprochar porque no todo es malo".



Durante el Clausura 2018 fue el único momento en que logró completar al menos 10 partidos como titular. El resto es historia tatuado en una incertidumbre en donde revela que pese a ello nunca pidió su salida; todo era especulación de la prensa.



"La verdad que sí, los medios informaban que iba a préstamo pero era algo que nunca había salido de los directivos, sino hasta ahora que el profe Manolo me dijo y habló con ellos. Es de olvidar eso, en lo personal estoy agradecido con Olimpia", soltó.



Y agrega: "La verdad que no, nunca pensé así... eso ya era decisión del cuerpo técnico. En donde yo esté voy a trabajar al máximo para aprovechar las oportunidades, el hecho que no te salgan las cosas es otro tema pero yo tengo la mente tranquila y confío en Dios que esta nueva etapa que se viene será mejor".

No brilló, pero Marcelo Canales espera regresar al Olimpia.



Si bien es cierto el ceibeño que se estrenó en la Liga Nacional en el 2011 no es esconde su deseo de seguir con Olimpia puesto que "estoy con esa espinita porque yo sé que tengo la capacidad y sé que en un momento no pueda volver al equipo, ahora me toca demostrar que sí puedo".



Marcelo Canales que llegó cedido al Vida. Hizo su redebut en el encuentro ante Real España en la segunda jornada del Torneo Clausura 2018-19. Actualmente le restan 12 meses de contrato en Olimpia, de los cuales cumplirá la mitad en el conjunto cocotero.

Frases



"Cuando estuve en la Selección Nacional me salía bien las cosas porque el entrenador confiaba en mí y apostó por mí, gracias a Dios le respondí. En Olimpia trataba de dar lo máximo siempre".



"Quiero tratar de ayudarle al equipo y apuntarle a las cosas grandes que es lo que todos queremos para estar en las semifinales y fiesta grande".