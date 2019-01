Martín Bonjour enciende las alarmas en el Olimpia

Seguir a @Giancarlo_casta

Olimpia jugó un amistoso este lunes ante el Génesis Huracán, equipo de la Liga de Ascenso, encuentro en el que Manuel Keosseián se atrevió a poner a Elvin Casildo con Martín Bonjour en la zona baja.

Pero la mala noticia surgió cuando el defensor argentino recibió un golpe en la rodilla izquierda y estuvo por varios minutos caído.

El kinesiólogo del Olimpia Carlos Suazo ingresó y estuvo revisando el estado del jugador, luego de varios minutos volvió a jugar.

Ahora toca esperar si el golpe no empeora y Bonjour pueda estar listo para el juego del sábado ante el Marathón en San Pedro Sula.

El mismo Keosseián se encargó de explicar por qué no jugó ante Honduras Progreso y que podría estar ante los esmeraldas.

"No había venido el pase y no sé esta semana. Hasta ayer no sé, pero si viene también va ser considerado", dijo.