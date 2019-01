Esdras Padilla sorprende y aparece en el entrenamiento del Vida

Este martes el futbolista de 29 años, Esdras Padilla, fue novedad tras aparecer en los entrenamientos del Club Vida, junto al resto de la plantilla y en sus primeras declaraciones se mostró a gusto por el recibimiento.

"La verdad que bien gracias a Dios, agradecido con el cuerpo técnico y con la directiva. Aquí los compañeros me recibieron excelente, no hay nada más por pedir porque aparte de buenos jugadores son buenas personas que me han recibido muy bien en mi primer día de trabajo, no me queda más que ponerme a tono rápidamente", soltó en entrevista a Radio América.

Hace unos días el entrenador ceibeño había expresado ante la prensa la negación de su llegada, sin embargo, la realidad era que estaba negociando, además de su impase con su ex club, Real de Minas.

"La verdad que no sé cómo se manejaba en cuestión de los medios de comunicación, pero yo ya había hablado con la directiva de Vida, también con el técnico desde hace varios días, la cuestión es que todavía no me había podido presentar por un impase que tenía con Real de Minas porque ellos me deben varios meses de trabajo, así que tenían que solventarme", continuó.

Y agregó: "Yo ya había arreglado con Vida verbalmente, los planes de venir acá siempre estaban".

Ante ello Padilla manifestó que lo único que hace falta es sentarse a firmar su contrato, pero es un hecho que vestirá de cocotero.

"Eso todavía no lo hemos arreglado, tal vez por cinco años como dice Portillo (entre risas)".

Otro de los detalles que incentivó al capitalino fue la llegada de Eddie Hernández y Marcelo Canales, con quienes ya ha coincidido en la Bicolor.

"Son jugadores que hemos tenido la fortuna de haber compartido con ellos en equipo y selecciones. Me siento bien recibido, como en casa porque a la mayoría los conozco, no me queda más por trabajar y ponerme a disposición del profesor", cerró.

En su última campaña con Real de Minas, Esdras Padilla disputó 1139 minutos traducidos de 13 encuentros como titular. Además en su palmarés presume haber militado en Valencia, Hispano, Motagua, Juticalpa y Platense.

Con su incorporación el conjunto ceibeño cierra filas sumando tres altas importantes (Eddie Hernández, Harold Fonseca y Marcelo Canales).