Real de Minas y tres clubes de Segunda División con problemas de licenciamiento

El gerente de licenciamiento de clubes Fernando Osorio confirmó que los equipos de la Liga Nacional y Segunda División en su mayoría han presentado toda la documentación correcta en la segunda etapa de licenciamiento de clubes.

"El motivo principal es para recordar a los clubes que la fecha límite para entrega la documentación del licenciamiento de clubes es el viernes 25 en tal sentido son cuatro los equipos que no han terminado de presentar toda los papeles hasta ahora son tres de Liga de Ascenso y uno de Liga Nacional", dijo Fernando Osorio.

Los clubes que hasta ahora están en espera de presentar la documentación son: San Juan Huracán, Bucaneros, Broncos FC de la Segunda División así como el Real de Minas de la Liga Nacional.

"Los equipos que no presenten la documentación para este próximo viernes perderán seis puntos de este torneo y una sanción económica de 6,250 lempiras para Liga de Ascenso y 12,500 para Liga Nacional, esto aplicando el segundo articulo del catalogo de sanciones", indicó Osorio.

Y agregó: "El primer articulo dice que se debe enviar una advertencia por escrito misma que ya fue enviada 19 de diciembre del 2018, he tenido la oportunidad de hablar con varios clubes de ellos y me han mostrado los avances que tienen y considero que ninguno de ellos se le aplicaría está sanción, espero que todos cumplan en la entrega de los documentos".

Inspección de estadios y sedes de los clubes

Sobre la tercera etapa del licenciamiento de clubes es algo en que los clubes del fútbol hondureño ya están trabajando para poder cumplir con cada solicitud a mitad del presente año.

"Ya comenzó y se inspeccionó cada uno de los estadios, tanto sedes como canchas alternas de Primera División y se entregó el reporte a los equipos para que ellos se aboquen a los dueños de los inmuebles", expresó.

En la tercera etapa parte de los requisitos que se les solicita a los equipos del fútbol hondureño es que deberán mejorar camerinos, terreno de juego y baños públicos para julio de este año.

"Sabemos que no es algo tan fácil porque no depende de directamente de los clubes sino de otras instituciones, pero hay que llegar hasta ellos, el tema de infraestructura es un poco más complejo al resto del licenciamiento", comentó.

El procedimiento es más complejo para los equipos en la tercera etapa y es por ello que Fernando Osorio explica las sanciones que se darán de no cumplir con los requisitos.

"De no cumplir con la infraestructura no viene sanción para los clubes sino que es para el inmueble, en este caso de no cumplir ese estadio no se podría utilizar para partidos de la división donde pertenece el club", aseguró Fernando Osorio.