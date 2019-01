Yustin Arboleda arrancó con el pie derecho el Clausura 2019

El delantero de Marathón Yustin Arboleda anotó su primer doblete en la nueva temporada y fue en la primera fecha en el arranque del torneo de la Liga Nacional 2019, y por eso

Ferretería Monterroso y Diario DIEZ lo nombraron como el Jugador Más Valioso de la jornada 1 del torneo Clausura.

El colombiano se mostró muy contento por iniciar con el pie derecho el campeonato.

“Primero que todo muy agradecido con Dios por esta oportunidad de comenzar bien, marcar dos goles y sobre todo por ayudar al equipo a darle los tres primeros puntos. Contento con el trabajo que hizo todo el grupo de compañeros”, dijo.

Para Yustin, este trofeo otorgado tiene un valor muy especial.

“Esta clase de reconocimientos te motivan para auto exigirse a uno mismo”, explicó.

El goleador de los verdes, en dos años de estadía en el país, se ha ganado varios MVP por ser el jugador de la jornada.

“Creo que este es mi quinto o sexto trofeo ya, no estoy muy claro pero sí ya son varios. Eso es bueno, pero lo más importante es lo que se haga a nivel colectivo, esperamos que vengan muchos más. Con trabajo me he ganado esto y no ha sido fácil, no me conformo, sabemos que nos queda mucho por delante”.

Lo dijo:

"Tengo grandes compañeros y el objetivo es que todos anotemos goles y sigamos buscando la cima".