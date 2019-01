Héctor Vargas anuncia que Carlo Costly jugaría ante Olimpia

Seguir a @Giancarlo_casta

El técnico argentino Héctor Vargas ha hablado previo al clásico nacional ante el Olimpia por la tercera jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Yustin Arboleda inició con pie derecho el torneo Clausura

Uno de los temas que tocó fue el posible debut de Carlo Costly ante el Olimpia en la cancha del estadio Yankel Rosenthal, además de su prometedor inicio y de cómo llega el rival.

"Empezamos la semana de la mejor manera luego de un buen partido, el sábado nos toca un rival que se armó para pelear por los primeros lugares y que viene bien con dos triunfos consecutivos", comenzó diciendo Vargas.

Sobre el debut de Costly cree que hay "Muchas posibilidades, lo vi bien, en la práctica anterior que hicimos me gustó y lo hablé con él, está falta de ritmo, pero tiene el aporte de hacer algo importante en un gran partido, lo ideal es que lo tengamos en el campo de juego en el fin de semana".

Pero no garantiza que salga de titular. "Vamos a verlo, lo voy llevando de acuerdo a lo que él me dice, si me dice que está bien, juega, lo mismo que Caue, al igual que con el Chino, yo hablo mucho con él respecto a su condición física. Tengo experiencia con el manejo de esta clase de jugadores y lo vamos a llevar de acuerdo a la altura que me diga".