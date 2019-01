Rubilio Castillo sobre el Saprissa: "Voy a hacer mi propia historia"

En las próximas horas, Rubilio Castillo será de manera oficial, nuevo jugador del Saprissa de Costa Rica.

El delantero catracho aseguró que solo quedan pequeños detalles para que se arregle su salida del Motagua rumbo al club Morado, donde espera poder hacer su propia historia.

¿Cómo tomas este nuevo reto en tu carrera de llegar al Saprissa?

Es una satisfacción y alegría enorme, creo que pasar de un club grande a otro grande es algo que no tiene precio, voy a trabajar humanamente posible para poder aportarles si esto se da y adaptarme lo más rápido posible.



¿Qué es lo que hace falta para ser jugador del Saprissa?

Solo hacen falta detalles, algunos temas meramente pequeños, creo no es mucha la diferencia y lo difícil ya se avanzó, estoy confiando en Dios que cuando te cierra una puerta es porque te abra otra mejor, para mí ir de un equipo grande y campeón como lo es Motagua e ir a otro grande es de mucho orgullo.



¿Te sientes parte del Saprissa?

Creo que se ha avanzado en gran parte, pero todavía no puedo decir que soy de la institución, pero ya estoy en un 80% de poder serlo y siempre es una alegría y satisfacción de poder salir al extranjero, me alegra que miren el trabajo que estoy haciendo y me tomen en cuenta en otros clubes.

¿Es grande el reto tomando en cuenta que otros hondureños han hecho bien las cosas en Costa Rica?

Sí, pero siempre lo he dicho que voy a ir hacer mi propia historia, a los equipos que llego siempre me sacrifico primero para velar por los objetivos del club y después hacer lo que sé hacer.



¿Has tenido la oportunidad de hablar con el técnico y qué te ha dicho?

No he tenido la oportunidad todavía de hablar con él, solo he hablado hace días con algunos dirigentes, pero fueron temas sumamente puntuales del contrato y creo que ellos están felices, en un momento parecía que todo esto no iba para ningún lado, pero gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre ambas directivas que era lo que faltaba y la afición del Saprissa se ha hecho sentir con su apoyo y eso me tiene contento.



¿Qué le prometes a esa afición del Saprissa?

Voy a dar lo mejor, espero que sé dé primero todo y se finiquite, de darse trataré de dar lo mejor, de esforzarme en cada entrenamiento para ganarme un puesto, sé qué no es fácil jugar en equipos grandes donde han pasado varios jugadores, daré mi sacrificio y entrega, lo demás vendrá por todo ese trabajo. Voy a entregarlo todo por el club.