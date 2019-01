Mario Martínez: "Jhow debe pensar en la Selección y en irse afuera"

El talentoso volante del Real España, Mario Martínez, tomó un poco de su tiempo para charla con DIEZ sobre la actualidad del equipo, lo que esperan en el torneo y sobre los rumores que sitúan a su colega Jhow Benavídez muy pronto en el extranjero.

Fiel a su estilo, el habilidoso futbolista expresó su opinión sobre quién es el que mejor juega en la Liga y lo que propondrán en el juego del domingo ante Motagua a las 4:00 de la tarde en el Estadio Nacional.

Ver también: Salomón Nazar y Jhow Benavídez reciben premio en Estados Unidos

"Estoy contento y agradecido con Dios porque hemos arrancado este torneo de la forma que todos nosotros, la directiva y los aficionados esperan: ganando los dos partidos, gustando y con un nivel de un Real España que todos queremos ver. Ojalá que sigamos con esa buena racha".

¿Cuál es la fórmula de este equipo para jugar así?

Personalmente creo que Real España es uno de los equipos que mejor juegan aquí. En varios torneos lo hemos demostrado aunque a veces en partidos de instancias finales nos ha faltado ese "plus", o tal vez el reglamento nos deja afuera. Pero en cada torneo somos un equipo que juega bonito y que gusta. En este campeonato esperamos que sea diferente y podamos llevarnos el título de la mano de un cuerpo técnico que tiene la misma mentalidad de nosotros.



¿Hubo cambios en la forma de jugar con la llegada de Carlos Restrepo?

Cada entrenador tiene su estilo y su forma de jugar. Uno nada más tiene que acoplarse a lo que ellos piden. En lo personal creo que con el profe Restrepo somos un equipo más equilibrado al tener el balón. Él nos pide siempre estar juntitos, cuando se pierde la pelota que se vea la agresividad en ese mismo lugar y muchas cosas más.



Para mantener el nivel demostrado en los juegos es importante el entendimiento con el resto de jugadores

Claro, de nada sirve tener un equipazo con nombres si no se forma un grupo unido. Creo que los campeonatos se logran unidos, fuertes y eso es lo que está logrando el profe.





Ahora se viene Motagua, rival al que le anotó doblete en el último triunfo de la Máquina ante los Azules

Se viene el rival que para mí ha sido el mejor equipo de la Liga en los últimos años. Un club con una buena base de jugadores que pelea finales. Será una bonita prueba de fuego en un gran partido. Esperamos que sea un buen espectáculo para la gente que asista al estadio, sabiendo que Real España y Motagua junto a Marathón y Olimpia son los equipos que mejor juegan en Honduras. Son clásicos, hay que disfrutarlos y jugar, no pelear el fútbol.



¿Veremos a un Real España con posesión o más cauteloso?

Saldremos a proponer el partido. En los últimos juegos en Tegucigalpa hemos propuesto siempre contra Olimpia y Motagua. Creo que a veces nos hemos pasado de la raya porque nos han anotado goles por querer ir a sacar el resultado y a veces debemos ser equilibrados contra estos rivales que son con los que peleamos el título, entonces no podemos regalar puntos. Este domingo es una bonita oportunidad para demostrar que tenemos equipo para pelear el título.



¿Cómo ve el ataque de la realeza con Rony Martínez y Ángel Tejeda?

Rony es un jugador que nos puede aportar mucho, sabemos lo goleador que es igual a Ángel, quien pasa un buen momento en el equipo, diría yo. Son dos futbolistas importantes de los que esperamos que nos aporten mucho.



Hay rumores que Luis "Buba" López y Jhow Benavídez podrían salir del club

Es bueno por ellos, aquí todos somos importantes. Cada uno trabaja para salir al extranjero y si se les abre la puerta a ellos que sea bienvenido, le desearemos lo mejor. Ojalá que se les dé la oportunidad. Si se van tenemos jugadores que puedan suplirlos como "Pipo" López que no lo ha hecho mal.



¿Ha tenido pláticas con Jhow con quien tiene buena química?

Con Jhow he tratado de estar siempre pendiente. Pasamos dialogando de la calidad de jugador que es, que ya tiene que irse, que debe pensar en la Selección y en irse afuera. Uno que tiene un poco más de experiencia está para eso, para hablar con aquellos que vienen empezando su carrera para que aprovechen y que tomen los consejos que uno les da.





¿Qué podemos esperar de Mario Martínez después del golazo ante Vida?

La misma actitud y las mismas ganas. Estamos conscientes que Dios me dará la oportunidad de seguir estando en el Real España, un equipo grande donde trataré de aprovechar todo lo que me salga. Daré el todo por mis compañeros y ojalá este torneo logremos pelear el título que es lo que la gente quiere y que la afición esté allí siempre con nosotros. Tenemos un plantel que está para grandes cosas pero hay que demostrarlo en la cancha.