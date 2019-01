Eddie Hernández: "El llamado es a no desesperarnos; hay que levantar la cabeza"

Tras su redebut el delantero del Vida, Eddie Hernández, incentiva a la calma y la no desesperación tanto de sus compañeros como de la afición tras las últimas dos derrotas del equipo en el arranque del Torneo Clausura 2019, primero Olimpia y luego Real España.

"Me sentí bien en mi debut, aunque fue un partido complicado, duro y bastante físico para nosotros porque nos tocaba esperar, pero en el correr de los minutos nos fuimos adaptando de la mejor forma", comenzó.



Y agregó: "El llamado es a no desesperarnos, sabíamos que el inicio iba a ser complicado porque nos tocaban dos equipos denominados grandes. Quieras o no más que todo Real España tiene un base de hace años, contra Olimpia tuvimos la chance de hacer algo más, pero se perdió, ahora hay que levantar la cabeza y no caer en esa desesperación".





Ante este panorama el ariete que llegó cedido por Motagua propone un cambio de página para visualizar el juego ante UPNFM del próximo domingo en el estadio Municipal Ceibeño en donde buscarán sacar sus primeros tres puntos.

"Es un rival directo con nosotros así que será un partido difícil porque es un equipo que corre, que mete y que lucha. Pero nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía y ojalá que el domingo los pronósticos estén a favor nuestro", siguió.