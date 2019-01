Marathón anuncia que solo esperan a Kevin Álvarez para cerrar los fichajes

El gerente deportivo del Marathón, Rolin Peña, habló del clásico ante Olimpia de este sábado en el Yankel Rosenthal y confirmó que solo están a la espera de definir un fichaje más que sería el lateral derecho Kevin Álvarez.

“Es difícil que podamos contratar alguien más, el único caso es el de Kevin Álvarez que se puede quedar en San Pedro Sula, ya hablamos con él pero obviamente está esperando algo del extranjero que le irá mejor económicamente, pero otro jugador que no sea ese nombre es muy difícil que venga a Marathón”, declaró Peña.

Ver. 10 COSAS PARA NO PERDERSE EL MARATHÓN-OLIMPIA

Peña quien lleva muchos años coordinando la gerencia del cuadro verdolaga, destacó que el buen arranque de dos triunfos al hilo que suma el verde (UPNFM y Platense), ha sido gracias al buen trabajo del DT, Héctor Raúl Vargas Baldús.

“Llegamos bien al clásico, el buen arranque que hemos tenido y el equipo está en un 100% con todos los jugadores para enfrentar el partido ante Olimpia con optimismo, ganarlo y continuar en los primeros lugares de la tabla”, explicó Peña a Radio Internacional.

Lo que le ha gustado del inicio del Clausura no es magia. “El equipo ha iniciado con mucha confianza, con la línea de juego definida, tenemos cuatro torneos con una línea de juego del mismo entrenador que ya imprimió su sello. Sin duda que los refuerzos nos irán dando fortaleza a medida pasen los partidos”, explicó Peña.

El dirigente le hizo un llamado a los aficionados del cuadro sampedrano. “Que la gente llegue y nos apoye, no solo sirve que moralmente nos apoyen sino que vayan al estadio y lo hagan con buen comportamiento”, explicó el gerente.

El estadio se abre a las 12:00 del mediodía para los aficionados y habrá una serie de entretenimientos para que los seguidores puedan vivir una fiesta. Peña habló de lo que ha subido la plantilla con el fichaje de Carlo Costly, Caue Fernandes y Mayron Flores.

“No se ha trastocado mucho porque se ha tratado de no endeudar el equipo porque no es fácil mantener una planilla como la de Marathón, pero en términos generales la planilla es manejable y no se ha salido de los parámetros que no se pueda manejar”.