Emiliano Bonfigli, listo para debutar en el Yankel ante Marathón

El delantero argentino, Emiliiano Bonfigli fue fichado este torneo por el Olimpia y se espera que sea el compañero en la ofensiva con Jerry Bengtson, actual goleador del León.



Bonfigli todavía no ha debutado en la Liga Nacional, ya estuvo en el banco en el juego ante Honduras Progreso y para este duelo ante Marathón se espera que ya pueda hacer sumar sus primeros minutos.





"Hay que dejar todo en la cancha en cada entrenamiento, aportar con goles que para eso vengo. Ojalá que el equipo se componga bien y yo me acople al club para que salga campeón este torneo", ha dicho Bonfligi en entrevistas.



Cualidades del delantero blanco



Movilidad: En los clubes en lo que ha militado y en las prácticas con el equipo, el jugador no se muestra estático, busca los espacios.



Remate:Su pierna hábil es la derecha y es con ella con la que ha marcado la mayoría de sus goles. Otra parte han sido de cabeza.



Velocidad:No es su mayor virtud, pero siempre ha demostrado que en sus movimientos pide balones en profundidad y los pelea a muerte.





Juego áereo:El atacante mide 1.78 cm y su altura le permite tener un buen juego aéreo. Es por eso que tiene buen remate y resorteo con la cabeza.



Lectura de juego: Es un atacante que lee las jugadas de sus compañeros y busca el movimiento antes que sus compañeros lo manden a la pelea.



Sacrificio: A pesar que es un delantero, siempre se une a sus compañeros a la hora de recuperar los balones y ayudar al equipo en la zona baja.



El delantero ha marcado un total de 70 goles en su carrera y ha participado de siete clubes en su carrera contando al Olimpia, su actual equipo.



Ficha completa

Nombre: Emiliano Nicolás Bonfigli

Nacimiento: 15 abril 1988, tiene 30 años

Trayectoria: Almagro (Argentina), Manta(Ecuador), Real Salt Lake (USA), San Telmo (Argentina) ; Atlanta (Argentina), Zacatepec (México) , Tampico Madero (México) y Deportivo Cuenca (Ecuador).