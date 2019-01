Kilmar Peña, el 'Killer' y orgullo de Residencial Honduras

Entre el sueño y el deseo por tener la oportunidad de debutar en la Liga Nacional hay mucha distancia. Las puertas no se abren de igual manera para todos, hay quienes desisten de ello en medio de la lucha y otros alcanzan la gloria.

Kilmar Peña, un joven originario de Residencial Honduras, una colonia ubicada en el oriente de la capital, donde desde muy chico soñó al igual que muchos de poder jugar en el balompié de la primera división de Honduras y hace un año lo logró. Hoy tocó el cielo marcando un Hat-Trick.





Vivir la gloria que hoy está disfrutando Peña no ha sido de la noche a la mañana, pues para llegar hasta donde está tuvo que iniciar sus pasos en las ligas menores de la Universidad Autónoma, donde lo formaron par hoy poder escribir su nombre en la Liga Nacional.



Con la mente clara que el fútbol no lo era todo, Kilmar Peña siempre acompañó el amor por el balón, como por sus clases. Fue así que sus pasos primarios los desarrolló en la Escuela República de China, luego continuó en el Instituto Liceo San Juan. Ahora espera poder tener la oportunidad e ingresar a una Universidad del país.





Como todo joven que le gusta el fútbol, la admiración por aquellos jugadores que son o fueron estrellas en la Liga o la Selección Nacional no se pasan por alto y Peña tiene los suyos. “Me gustaba mucho el fútbol, yo admiraba muchos jugadores como Carlos Pavón y ahora al ‘Choco’ Lozano, todos delanteros”, cuenta.



Hace cuatro meses el sueño de poder jugar en la primera división se hizo realidad, pues Salomón Nazar confió en él. El estadio Humberto Michelletti de El Progreso fue el escenario que le vio vestir la camisa de os Lobos de la UPNFM por primera vez, fue el 2 de septiembre en la ciudad de El Progreso, donde además sacaron el triunfo fue 1-2.



Este año 2019 se pinta como un gran desafío para el atacante universitario, quien después de tener un torneo Apertura 2018-2019 con mucha participación, este Clausura le han comenzado a salir bien las cosas. Fue titular los 90 minutos en la derrota ante el Marathón y de igual manera ante el Juticalpa.





Lo mejor que le pudo suceder en este juego pasado es que anotó no solo un gol, sino que fueron tres y que sirvieron de muchos para que los Lobos lograran una victoria 4-2. Después de esa noche mágica, el jugador solo tiene palabras de agradecimiento. “Estoy agradecido con Dios por esa oportunidad que se me dio y lo que queda es seguir trabajando”.



El plantel de la UPNFM es un grupo reducido y sin grandes figuras que se puedan destacar, todos son obreros que quieren lograr seguir alcanzando grandes cosas en la Liga Nacional. Peña cuenta con el respaldo del grupo. “Me han motivado que siga adelante, que no deje de insistir y que lo demás se lo deje a Dios”.





Kilmar Peña no deja su sueño solo en la Liga Nacional, sino que espera poder un día tener la oportunidad de vestir la camisa de la Bicolor y porqué no dar el paso al extranjero, siendo la liga de fútbol italiano la que más le apasiona. Por ahora, lo que le resta es hacer lo suyo con Lobos.