Kevin Álvarez se despide del Olimpia y se enfila a vestirse de verdolaga

Kevin Álvarez estuvo en Olimpia desde 2013 que el entrenador Héctor Vargas lo hizo debutar hasta diciembre del año pasado que perdieron la final con Manuel Keosseián ante Motagua. Fueron cinco años los que le entregó y hoy se despidió en una emotiva carta a los aficionados.

El jugador sampedrano que se entrena con Marathón y ya tiene todo hablado con los dirigentes para vestirse de verde de no salir al extranjero donde tiene hasta el 31 de enero para confirmarlo. En sus redes sociales publicó la carta y presentó el finiquito que le presentó el Club Olimpia Deportivo.

"Dentro de la institución dejé amigos y compañeros que me enseñaron mucho. NO ME VOY POR DINERO, me voy para seguir creciendo. !Los llevo en el corazón... Dios los bendiga y aguante Olimpia!", sentencia el futbolista", explica en una de sus partes de la carta el jugador.

El jugador explica que no se va por dinero, como lo había declarado el vicepresidente del club, Osman Madrid, que dijo que pedía mucho para su renovación. Álvarez que jugó 121 partidos en Liga Nacional y ganó dos títulos de Liga, una Copa Presidente y una Liga de Concacaf, se mostró muy emotivo.

Este es el finiquito que Olimpia le entregó a Kevin Álvarez.

LA CARTA ÍNTEGRA DE KEVIN A OLIMPIA Y LA ULTRAFIEL:

Gracias Club Olimpia por todo en seis años y medio de estar en la institución mas grande de Centroamérica, de portar la camiseta más ganadora y mas gloriosa de toda Honduras. Por eso daba la vida y la sudaba como se debía. Aprendí mucho, me equivoqué, me corrigieron y me ayudaron a crecer desde mi debut en 2013.

Sentí la responsabilidad y el peso de su historia, trabajé duro y con trabajo me gané el cariño de su gente que es mucha, porque cada gota de sudor cuenta cuando es para alcanzar la gloria, porque Olimpia es grande por sus títulos, por su historia y termina de concretarlo su gente.

Ojalá lleguen jugadores que sientan la camisa como muchos dentro del plantel actual y que regalen alegría a toda su gente. Logré poco con el club pero lo di todo que es lo importante y ahora solo agradezco a los directivos y entrenadores.

"Algunos de los números detrás de tanto sacrificio. Gracias a la Ultrafiel por el cariño y su aliento en cada partido. Dentro de la institución dejé amigos y compañeros que me enseñaron mucho. NO ME VOY POR DINERO, me voy para seguir creciendo. !Los llevo en el corazón... Dios los bendiga y aguante Olimpia!