Motagua no pierde ante Real España en el Nacional desde hace ocho años

Motagua y Real España se verán las caras este domingo y será el cotejo número 225 en la historia. En ese historial los azules han ganado 78, Real España triunfó en 73 oportunidades y hubo 73 empates. Diego Vázquez en su era con los azules ha hecho al estadio Nacional un fortín y por ello los sampedranos tendrán un dura prueba.

Te puede interesar: Kevin Álvarez se despide del Olimpia y se enfila a vestirse de verdolaga



El que la Realeza derrote a Motagua en su recinto es algo que hace mucho no pasa, la última vez que los sampedranos sacaron los tres puntos contra los motagüenses en el Nacional fue en el 2011 y en ese momento el triunfo fue de 2-0.



En esa última derrota de Motagua en su casa contra España, marcaron Carlos Pavón e Hilder Colón. En la actualidad, Pavón ya se encuentra retirado y se desempeña como comentarista en la cadena estadounidense Univisión, Colón por su parte sigue jugando y lo hace en el Juticalpa.



Tras ese duelo, los aurinegros han cosechado derrotas y empates en el coloso capitalino, han pasado ocho años y 15 encuentros sin ganar desde ese momento y este domingo los de Carlos Restrepo buscarán sacar nuevamente los tres puntos.



Y es que el torneo pasado Motagua ganó 1-0 con anotación de Rubilio Castillo, hombre que ya no estará este domingo por su traspaso el Saprissa de Costa Rica.



Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos aunque Motagua como líder por mayor cantidad de goles, seis anotados y ninguno en contra. De hecho, Carlos Restrepo reconoció que los capitalinos son el mejor equipo del torneo y no solo por el título de campeón, sino por su forma de juego.