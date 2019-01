Jorge Benguché: "Es una linda ocasión para cambiar esa historia"

En el Olimpia todo es motivación, los jugadores se muestran tranquilos tras arrancar el campeonato con dos victorias consecutivas y ahora piensan en el Marathón su rival del sábado.

"Hemos trabajado bien en toda la semana, sabiendo lo difícil que será el partido ante el Marathón en el Yankel, hasta ahora no sabemos si vamos de titular, pero si nos hemos entregado para lograrlo", dijo Jorge Benguché.



El atacante de los merengues conoce lo complicado que será el encuentro ante los verdes, pero tiene mucha seguridad de salir victoriosos de San Pedro Sula.



"Es un partido muy bonito, es un clásico, un estadio que siempre es difícil y el ambiente estará bien, pero hemos trabajado para sacar los tres puntos", indicó Benguché.



Y agregó: "En todos los partidos uno tiene las intenciones de anotar, pero a veces sale y otras no, pero espero que ante Marathón se pueda dar esa oportunidad de anotar".





El delantero de los blancos espera ante el Marathón anotar su primer gol del campeonato Clausura. "Siempre me mentalizo en trabajar y mejorar, ante Marathón será una linda oportunidad para seguir estando en el equipo titular y esperemos que así sea".



Jorge Benguché conoce muy bien el estilo de juego del técnico Héctor Vargas y es por eso que espera aprovechar cada situación para lograr hacerle daño al Marathón.



"Al técnico Héctor Vargas le gusta atacar siempre, es un equipo que saldrá a buscar el resultado, pero nosotros también vamos a intentar traernos los tres puntos", comentó.



El Olimpia tiene cinco años de no ganarle al Marathón en el estadio Yankel de San Pedro Sula, pero en la plantilla merengue esperan terminar con esa mala racha en este duelo.





"Hay varios resultados que no se nos han dado en esa cancha, pero es una linda ocasión para intentar de cambiar esa historia", expresó Jorge Benguché.



El Olimpia para el encuentro ante el Marathón ya podrá contar con el atacante argentino Emiliano Bonfigli y es algo que motiva más al catracho Jorge Benguché.



"Sé qué Bonfigli es un jugador muy bueno, es algo que me motiva mucho para trabajar más y no bajar las ganas que es para eso que estamos en el Olimpia", cerró.