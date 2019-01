Donis Escober: "Al no tener otra posibilidad, lo más lógico es que me retire"

Follow @Raxa16Mayorga

Donis Escober siente que el fin de su larga trayectoria como futbolista se acerca. A sus 37 años ha perdido la titularidad en Olimpia y es muy difícil que la recupere, su contrato acaba a mediados del año y Edrick Menjivar se ha convertido en el presente y futuro del club olimpista.

Este viernes, previo al clásico contra Marathon, el ex guardameta de la selección reafirmó que Menjivar arranca de titularidad en San Pedro Sula y que su situación contractual lo tiene triste por no jugar y que ya analiza su retiro del fútbol en caso que no existan ofertas en la mesa que le llamen la atención.

¿Donis vas como titular ante Marathón?

No, va Edrick Menjivar, él es el titular y nosotros estamos apoyando de donde estemos y esperando sacar el resultado para seguir sumando de a tres.

¿Cómo es la vida de un portero sin jugar?

Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser parte de los 11, pero esta es la realidad que estamos viviendo y tratamos de apoyar a donde estemos, de disfrutarlo a su manera y lo más importante es que el equipo pueda ganar y de hacer las cosas bien para celebrar todos juntos.

¿Ya asimiló lo que está viviendo?

No es fácil, pero hay que asimilarlo, tratar de hacer buena cara y motivar al grupo de compañeros, siempre desearle lo mejor porque el equipo es lo más importante.

¿Con tu experiencia qué diferencia hay en este Olimpia que no ha ganado el campeonato?

Algo está pasando, se han ido jugadores importantes, no es fácil, pero el técnico está trabajando con la idea de hacer un equipo fuerte para ganar títulos, el torneo pasado estuvimos cerca, pero por detallitos se nos fue, pero el equipo este año va por el mismo pensamiento y esperamos que este campeonato se nos dé porque es lo que más deseamos y lo que necesita el equipo.

¿Qué es lo que realmente le pasa al Olimpia que no ha podido levantar la copa?

Es difícil, va aumentando la presión, aquí se gana un título y ya mañana se está pensando en el siguiente campeonato, ya días no se gana y la presión es más grande. Hay mucho jugador joven que no asimila eso, pero creo que se les va dando oportunidad y a medida vayan jugando se irán dando cuenta que este equipo siempre exige campeonatos y nos vamos haciendo más fuerte cada vez más.

¿Se te termina tu contrato, es la parte final de Donis en el Olimpia?

No sé, vamos a esperar, todavía hay tiempo, no me quiero apresurar, pero creo que sí, podría llegar el final, pero no quiero pensar en eso, quiero disfrutar este último torneo que me queda con el equipo y ya después tomaré la mejor decisión con mi familia y que Dios me ayude a tomar la mejor.

¿Meses duros?

Sí, la verdad es difícil, no era lo que yo espera al final de mi carrera, pero esto es la realidad y lo voy asimilar y a tratar de disfrutar de la mejor manera.

¿Estaría Donis poniendo fin a su carrera o pensando en un cierre como titular en otro equipo?

Es que esa posibilidad no está, en este momento mi realidad es que se termina el torneo y al no tener otra posibilidad lo más lógico es que me retire, pero no puedo tomar una decisión porque tengo que esperar lo que pueda pasar en esos días. Observar lo que se pueda venir y si no hay (ofertas) tocará retirarme o analizar cuál es la mejor opción para mí vida.

¿Donis jugaría en otro equipo?

No sé la verdad, no quiero pensar en eso, ahorita estoy pensando en el equipo y vamos a pensar las cosas bien porque hay tiempo todavía.

¿Qué consejos le das a Menjivar, un portero muy joven para este Olimpia presionado?

Que lo tome con calma, siempre jugar presionado es bueno porque eso te hace el carácter más fuerte y en Olimpia se tiene que ser diferente porque aquí te exigen cada juego. En lo personal lo he aconsejado y sabe lo que tiene que hacer para afianzarse y hasta ahora las cosas le han salido bien.

¿Se duerme en paz?

La verdad que estoy más tranquilo, creo que lo he asimilado, ya sé cual es la realidad, yo trabajo, trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y si un día toca la oportunidad tratar de estar preparado que es lo más importante.

¿Qué le dices a esos miles de olimpistas que ellos no lo asimilan y te siguen pidiendo?

No, tranquilo, lo importante es quien lo está sustituyendo a uno y Edrick lo está haciendo bien y eso es lo más importante para el equipo.

¿Los cuatro equipos grandes comenzaron de buena manera, a cuál de los otros miras más fuerte?

Voy hacer sincero, solo al Real España lo he visto jugar ante el Vida y andan muy bien, tienen jugadores importantes y con la llegada de Restrepo, que le gusta mucho la pelota lo hace más fuerte, también Motagua que ya se sabe que en los últimos años siempre se ha mantenido, pero mientras sea un equipo grande siempre va ser peligroso.