Jerry Bengtson felicitó al Choco Lozano por su gol al Real Madrid

Jerry Bengtson brindó declaraciones tras el entrenamiento del Olimpia este viernes. El delantero habló de diversos temas y no pudo dejar por fuera la oportunidad para resaltar el trabajo que hizo Antony Lozano ayer en la Copa del Rey ante el Real Madrid.

Te puede intersar: Jorge Benguché: "Es una linda ocasión para cambiar esa historia"



"Es un golazo, muy bien por él, ha levantado su fútbol y eso es muy bueno para Honduras por la Selección, creo que ha tomado mucha confianza y eso es muy importante", comentó Jerry Bengtson.





Además Bengtson no descarta hacer una buena dupla con Antony Lozano en la próxima eliminatoria de la Bicolor de cara al Mundial de Qatar 2022.



"Claro que me lo imagino y ojalá se pueda dar, pero primero tengo que hacer bien las cosas acá en el equipo para que me tomen en cuenta y voy a trabajar fuerte para cuando se vaya a dar ese listado estar allí", expresó.



Sobre conversar con el Choco aseguró. "No he podido hablar con Antony, pero cuando sé la oportunidad sin duda lo voy a felicitar por marcar ese gol al Real Madrid".