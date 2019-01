Carlo Costly recibe finiquito y ya está listo para debutar con el Marathón

Seguir a @Giancarlo_casta

Este sábado se juega el clásico nacional entre el Marathón y Olimpia por la tercera jornada del torneo Clausura y algo que llama la atención es el posible debut del veterano Carlo Costly con los 'verdolagas'.

Con sus papeles en regla y con varios entrenamientos con su nuevo club, ahora todo depende del técnico argentino Héctor Vargas de poner a jugar a Costly este sábado ante su ex equipo en el Yankel Rosenthal.

Rolin Peña le ha confirmado a DIEZ que a la 1:30 de la tarde de este viernes el Olimpia envió el finiquito del atacante y será inscrito este mismo día.

Ya con los papeles en regla, el delantero de 36 años espera debutar con su cuarto equipo en Liga Nacional, antes estuvo en Platense, Real España y Olimpia.

Minutos antes Orinson Amaya pedía que enviaran el finiquito

"El Olimpia no nos ha enviado el finiquito, esperamos que lo haga hoy para para poderlo inscribir, Carlo Costly no tiene ningún convenio con el Olimpia, el contrato ya terminó, consideramos que son personas serias que pueden enviarnos eso (finiquito), porque es importante. La gente tiene la expectativa de ver mañana a Costly jugando con Marathón contra de su ex equipo", dijo Orinson al programa Panorama Deportivo.