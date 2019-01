Kevin Álvarez a Orinson Amaya: "De no salir nada en el extranjero, yo juego en Marathón"

Seguir a @Giancarlo_casta

El Marathón todavía espera el fichaje de Kevin Álvarez, el jugador ya le dio la palabra al presidente Orinson Amaya, de no salir una buena oferta en el extranjero, se quedará con los 'verdolagas'.

"He estado en comunicación con él, la semana pasada me reuní y llegamos a un acuerdo en la parte económica, él me dijo 'que si no sale nada en el extranjero, yo juego en Marathón'", dijo Orinson en el programa radial Panorama Deportivo.

El mandamás del conjunto de San Pedro Sula sabe que Kevin llegaría a aportar mucho al club y también detalla por qué se ha ausentado de los último entrenamientos.

"A pesar de su corta de edad, es un jugador con mucha experiencia y con mentalidad ganadora, ha Marathón le vendría bien, me envió un mensaje diciendo que no había llegado a los entrenamientos por un problema personal, yo lo veo casi un hecho que si no sale nada en el extranjero se queda en Marathón".

Según explica Orinson, Kevin está satisfecho con el contrato que se le está presentando. "Marathón es un equipo que no le pone traba a un jugado a la hora de salir y aparte a Kevin le gusta el ambiente del club, cree que puede aportar más".