Marcelo Estigarribia recibe su pase y ya puede debutar con Motagua

El Motagua que comanda el técnico argentino Diego Martín Vázquez ha recibido una buena noticia y es que ya llegó el pase internacional del atacante Marcelo Estigarribia.

Luego de debutar con una goleada ante el Honduras Progreso y triunfar de visita ante el Real de Minas, el Motagua recibe en la tercera jornada al Real España, juego en el que ya podrá contar con su única alta de este campeonato.

Tras la salida de Román Rubilio Castillo al extranjero, Estigarribia ahora tendrá que pelear un puesto con Erick Andino, Marco Vega, Roberto Moreira y Josué Villafranca.

"Sí, contento, me han tratado bien, ya me he adaptado, si me toca sumar algunos minutos, espero hacer las cosas bien, vamos adaptándonos a la idea del entrenador, hemos hecho un poco de fútbol haciendo dupla con Marco Vega", dijo Estigarribia.

Además de estar 'contento' por recibir su pase internacional, Marcelo dio su punto de vista sobre el fútbol de Honduras. "Creo que es un fútbol muy duro por lo que me ha tocado ver de afuera".

Ahora solo espera si Diego Vázquez le da algunos minutos en el clásico ante el Real España este domingo en el estadio Nacional por el torneo Clausura.