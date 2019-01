La envidia es jodida: El Choco Lozano merece una disculpa

KIKE LANZA

Hace unos 10 años atrás debutaba con Olimpia un muchachito de 15 años. Eso ya era noticia porque en Honduras normalmente los jóvenes futbolistas debutan con 18 y hasta 20 años en la profesional.

En ese momento yo era un novato en esto del periodismo deportivo, aún así me salió lo agudo y lo llame el “Niño Prodigio” del fútbol catracho.

El nacido en Yoro, también sorprendió con la selección adulta a la hora de debutar, lo hizo a los 18 años y a esta fecha, suma 7 goles con la mayor.

Con 17 años debutó en la Liga CONCACAF y le marcó un gol al FAS de El Salvador. El Olimpia ganó 4-1 esa noche.

Mundialista y olímpico en muchas ocasiones. Jugador de mucho valor en las selecciones menores.

A los 18 años ya pertenecía a uno de los históricos del fútbol español, el Valencia que lo cedió al Alcoyano.

2015 Tenerife

2017 Barcelona B

2018 Girona primera división de España

Choco Lozano cuando fue presentado como nuevo jugador del Barcelona B.

¿No son episodios soñados por un futbolista? Sí. Pero también para ser envidiado o criticado por los incapaces de valorar y aceptar el éxito en un semejante. Y más si es hondureño.

Yo, al Choco, lo aplaudo.

En los últimos 15 días Antony Lozano explotó para anotarle a dos de los equipos más grandes e históricos de la Liga española en la Copa del Rey. Primero al Atlético Madrid valiendo su gol para la clasificación (gol de visita).

Segundo: Recién anoche en España le anotó al glorioso Real Madrid, a un tal Thibaut Courtois, haciendo ver mal por su llegada tarde a un tal Marcelo, y para lujo, lo hizo en el templo, en el Santiago Bernabéu.

¿No es historia esta para ser valorado y enaltecido como uno de los mejores jugadores en Honduras?

Al Choco yo no lo envidio, no lo critico, tampoco lo destruyo, al Choco yo lo aplaudo, lo valoro, lo reconozco aún como el niño prodigio del fútbol hondureño, al Choco yo lo pongo como ejemplo para los pequeños que desean jugar al fútbol, yo lo coloco como uno de los más finos delanteros en Honduras para tratar la pelota, al Choco yo lo presumo, yo me siento orgulloso de que sea hondureño.

SU PECADO

A Lozano muchos lo crucifican por algunos goles fallados en partidos determinantes en la eliminatoria pasada camino a Rusia 2018.

También yo como periodista solté algún @&%*+#+ en ese momento, pero me defiendo con una disculpa y además en el calor por la necesidad de una clasificación a otra Copa Mundo, esa frase allá quedó en el tiempo.

Algunos les siguen haciendo “memes” y otros los disfrutan. Lo llaman: Piedra, Palo, Torta, Maleta etc etc. sin saber que ningún jugador con esas mal intencionadas denominaciones estaría por más de 8 años jugando en España.

El Choco merece una disculpa por todos aquellos que no son capaces de retractarse. Merece un aplauso por todos los que lo han señalado. Merece el orgullo de cada uno de los hondureños sean olimpias, motaguas, españas o marathones. El Choco merece que los envidiosos y los hondureños con es enfermedad de no asimilar el éxito de otro compatriota, se rindan, ahora a sus pies.

El delantero hondureño celebrando el gol anotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Anotar goles al más alto nivel no es para cualquiera. Se requiere calidad, se necesita talento, disciplina y también se necesitan muchos “huevos”.

Huevos que también se necesitan para no envidiarlo, para no señalarlo y criticarlo por episodios pasado con la selección. Se necesitan “huevos” para después de verlo anotar goles en la más alta esfera pedirle una disculpa.

Merece una disculpa por todos aquellos que lo han matado en el pasado y que se vuelven “chocos” para no ver hoy su éxito y su gran labor en el fútbol de España.

Banda, hay que aplaudir al Choco, si usted lo crucificó o crítico; ahora ofrezca una disculpa o en el próximo gol de Antony, quédese callado.