Hernán García: "Estoy acostumbrado a estas situaciones y no siento presión"

El entrenador del Honduras Progreso, Hernán García, lamentó el tropiezo que tuvo su equipo este ante el Platense (1-4) en el estadio Humberto Micheletti.

Honduras Progreso no pudo y fue goleado por el Platense

"Yo estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y no siento presión. Sé que esto es de trabajar y lógicamente que no me rajo. No siento ninguna presión", comenzó diciendo pese a la derrota.

Para García lo que viene no es cosa fácil y tras el encuentro ante los escualos, el timonel arrocero piensa en oxigenar a su equipo de cara a los juegos venideros.

"Aquí lo que queda es trabajar y recuperar a la gente que tenemos lesionada porque ellos son importantes para el equipo", expresó.

El estratega de los progreseños resintió la no inscripción a tiempo del defensor Roy Smith, quien sobre la hora fue tachado del equipo titular con el que el Honduras Progreso recibiría a Platense.

"Debemos estar bien en lo administrativo. Pedimos a la directiva tener todo eso (documentación) a tiempo. Pido disculpas a la afición por la forma como jugamos esta noche. Después de que hicimos un partido esperanzador en Tegucigalpa contra Olimpia y ahora jugamos así de mal", confesó.