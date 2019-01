Elías Nazar se destapa y habla de los problemas del Honduras Progreso

Seguir a @Giancarlo_casta

Honduras Progreso ha tenido un pésimo arranque en el torneo Clausura 2019 y el presidente Elías Nazar habla de incómoda posición que pasa el club, no solo en Liga Nacional, también con las demandas y problemas internos.

"Es triste que en nuestra primera presentación en casa sea de esta manera, nos queda seguir trabajando, nos hacen falta piezas, no fue una buena presentación. Durante la semana pasaron cosas lamentable, en el caso de Yerson Gutiérrez, él presentaba unas molestias, pero los diagnóstico no reflejan nada, Frelyn López viene lesionado de Motagua, él se fue sin permiso, sin ninguna razón, ha intentar quedarse y regresa lesionado, hemos invertido para recuperarlo", empezó diciendo Elías a la radio Freedom.

Sobre la actual plantilla del Honduras Progreso. "Hay un equipo joven que hay que darle oportunidad, hay que cuidarlo y ver de qué manera se mejora y se acompaña de mejores jugadores".

¿Piensa en separar a Hernán García?

"El técnico es el que decide, él es el responsable de lo que pase, si decide que arranque Maverick (Hernández) y (Allan) Catalán de delanteros, él sabrá. En la pretemporada el que mayor goles marcó fue Maverick, razón por la que arrancó de inicio, esperamos que contra Vida la cosa mejore".

"Tenemos un montón de gente joven que le va a costar, ahora nos toca trabajar muy fuerte para sacar un resultado positivo ante Vida y que el plantel tome confianza, yo no puedo decir si es una fecha límite el viernes, pero si hay un resultado como el de Platense el viernes, hay que hacer algo".

Hoy debe de estar más cerca del equipo

"Yo estoy cerca del equipo siempre, en comunicación con todos ellos, llegué 10 minutos antes del inicio del juego porque venía de Tegucigalpa de resolver cuestiones legales en contra del equipos. Danilo Tobías demandó al club después de que es uno de los jugadores que nosotros recuperamos, lesionado le dimos la oportunidad de venir, hoy quedó descartada su demanda, Mario Abadía estuvo año y medio recibiendo sueldo sin jugar y nos demandó, yo paso al día del equipo".

El tema Frelys López

"Primero se decía que Frelys no tenía contrato, se mostró que tiene uno de 3 años, luego dice que es falta de pago y se mostró los recibos, ahora me comentan que dicen que un cheque le rebotó, sí él muestra un recibo de que no hay fondos ahí mismo le doy los papeles y que se vaya para dónde él quiera".

"Frelys es de los lesionados de verdad, nada más que esa lesión no la sufrió en el Honduras, él la recibió cuando fue de manera ilegal a trabajar con el Motagua, hoy nosotros estamos respondiendo y siendo sacrificados porque no tenemos un jugador como él. ¿Si él hubiera hecho esto con Olimpia ustedes creen podría haber seguido?".

La lesión es tan grave que no pudo entrenar ni un día. "En el entreno del miércoles quiso entrenar, no con tacos, si no con tenis, no pudo ni siquiera trotar. Hay gente que no quiere cuidar el equipo. No va haber ningún problema para no contar con el jugador si él no viene con una buena postura".