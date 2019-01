Carlos Restrepo: "No queremos nada con los árbitros"

Carlos Restrepo lamentó que Real España quedara con un jugador menos desde el primer tiempo. El DT colombiano asegura que a La Máquina se le hizo muy difícil aguantar contra el campeón.

Motagua derrotó a Real España con gol de Roberto Moreira

El resultado

"El partido se volvió más complejo con la expulsión nuestra, Motagua en casa es duro. Tratamos de tomar un dispositivo con los hombres que teníamos en el campo. reacomodamos la figura a un 4-4-1 donde Edder Delgado va como marcador por derecha. El Chino jugó como volante izquierdo y Rony toma la posición de un punta. Nosotros tratamos de generarle a Motagua un problema de espacios".

Pesó la expulsión

"Tratamos de hacer juego pero no teníamos los hombres suficientes en el campo. Antes del gol de Motagua tuvimos una gran oportunidad de anotar pero el fútbol es así. Al final nos abrimos un poco, hay un rechazo en el área que ellos capitalizan bien. Si marcó la diferencia ese hombre más de ellos y lo sentimos cuando intentamos proponer. Nos desgastamos porque estuvimos mucho tiempo con el hombre menos".

"Nosotros nos resignamos a perder ese fútbol ofensivo cuando quedamos con uno menos. Tenemos que trabajar porque en cada partido hay cosas buenas por destacar. Tenemos que ir encontrando ese potencial en los delanteros. Motagua es muy fuerte en las bandas".

Tres expulsados en tres fechas

"Superamos esta prueba de hoy pero tenemos que entrar 11 y salir 11. No podemos permitir esas ventajas al rival. Hoy colocamos un muchacho que suma minutos pero se desesperó en algunos momentos quizás por su juventud. Se va expulsado y nos tocó trabajar el partido con diez hombres y no es fácil. Hay que corregir al jugador joven".

"Creo que el muchacho Elison se equivoca, quizás pudo haberle dado mejor manejo a la jugada".

El arbitraje de Nelson Salgado

"Yo casi no me meto en eso, me enfoco más en el contenido del partido, pero creo que debió sancionar algunas faltas del otro lado. No queremos nada con los árbitros, absolutamente nada y estamos hablando de lo que vivió Elison"

"Jugamos contra el campeón en su casa y era el momento como para calibrar nuestro ambiente. Vinimos a proponer pero con uno menos es complicado".