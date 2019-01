"Buba" López: "Nos afectó jugar tanto tiempo con diez hombres"

El portero Luis "Buba" López debutó con Real España en el Clausura 2019 y lo hizo con amarga derrota 1-0 ante Motagua en el Nacional. El arquero habla del duelo.

"Me sentí bien de volver a la liga, no es el resultado que queríamos pero me siento bien de jugar con Real España", dijo al finalizar el encuentro.

Y agregó: "Nos afectó jugar tanto tiempo con diez hombres, corrimos mucho. Todos sabemos lo que representa Motagua en su casa y nosotros tuvimos una desaplicación que pagamos caro. Estamos practicando un buen fútbol pero siempre hay cosas por mejorar. En el siguiente juego esperamos aplicarlas".

El cancerbero le da vuelta a la página y ya comienza a pensar en el próximo rival.

"Corrimos los 90 minutos, ustedes lo notaron pero hay que darle vuelta a la página y pensar en Real de Minas. Todos los partidos van a ser complicados y Real de Minas no va a querer regalarnos puntos", cerró.