¡El Cardiff ataca! No pagará por Emiliano Sala y evalúa negligencia

A la fatídica desaparición de Emiliano Sala, el dolor de su familia y una incesante incógnita entre continuar o no su búsqueda, ahora se le suma un conflicto financiero. El Cardiff, club que fichó al delantero argentino por 17 millones de euros, ahora se niega a pagar el traspaso mientras no haya mayores respuestas.

El conjunto inglés ordenó congelar la primera cuota del traspaso al Nantes, tasada en 7 millones de euros, así lo detalló el diario The Telegraph. Y es que el seguro del Cardiff ya cubrió el 50% del fichajes y contrato, por lo que podría perder 8 millones.



Emiliano Sala se había convertido en el jugador más caro en la historia del equipo galés, que además se ubica en las últimas posiciones de la Premier League. La compra del atacante argentino tenía como objetivo iniciar la salvación del descenso.





Una fuente que prefirió no revelarse, indicó a los medios de Inglaterra que el Cardiff no solo ha detenido la cancelación del pago sino que evalúa una posible negligencia por parte del Nantes, debido a que el club británico no organizó el viaje donde aparentemente falleció Emiliano Sala.

El jugador de 28 años había estado en Francia buscando sus últimas pertenencias personales y despidiéndose de sus compañeros. Posteriormente tomó una avioneta que desapareció en el Canal de la Mancha.



Antes de lo ocurrido, Emiliano Sala sostuvo un chat con Jack Mckay, jugador del Cardiff City. En la conversación, que ya fue revelada, el artillero argentino planteaba la idea de ir a Nantes en un vuelo directo. Y McKay le ofrecía la idea de que, mediante su padre, le podría organizar un vuelo directo a territorio francés y poder regresar el lunes para cumplir con el entrenamiento del martes.