Guillermo Chavasco sobre Motagua: "Es el rival más fuerte y a vencer"

Follow @GustavoRocaGOL

Guillermo Chavasco, el extranjero del Olimpia que más regularidad está teniendo en Honduras compareció este día en conferencia de prensa antes del entrenamiento matutino del viejo león.

Ver más: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

El uruguayo es enfático y aduce que se ha adaptado bien al clima de Tegucigalpa, también revela que con la comida no tiene problemas, pues él solo se cocina sus alimentos.

LO QUE DIJO:

Su adaptación: "El tema de las canchas es lo único, después me he ido adaptando muy bien, con el clima no tengo problemas, y el ritmo que tiene cada partido iré mejorando, por suerte me he sentido muy bien".





El torneo: "Nosotros sabemos que será un campeonato parejo, debemos seguir confiando en lo que se viene haciendo bien, enfocarnos en corregir los errores que cometimos el partido pasado, a los rivales no podemos darles chance, ni tener minutos de desconcentración".



La última derrota: "Un club como Olimpia no sirve otro resultado que no sea ganar; el caso de Marathón lo tenemos que pensar, podemos descontar esos tres puntos todavía pero nos tenemos que enfocar en lo nuestro".



Las críticas de la afición: "Es que la hinchada es resultadista, y es entendible, la hinchada lo que quiere es que el equipo gane y si se puede ganar jugando bien mucho mejor, la hinchada lo reconocerá mejor".



Su mejor socio: "Por Jugar por la banda derecha me tengo que entender con Maylor Núñez, el lateral y con Jorge Álvarez y Deybi Flores también, ellos me dan buenos pases a la hora de filtrar balones, me voy entendiendo muy bien con todo el equipo".