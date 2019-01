Manuel Keosseián: "El gol que hizo Yustin Arboleda el otro día parecía de Europa"

El técnico del Olimpia, Manuel Keosseián, fue consultado sobre la falta de definición de su equipo en el clásico ante Marathón en el Yankel Rosenthal y terminó alabando el tanto de Yustin Arboleda.

"La definición uno la trabaja, pero en general no es problema del entrenador. El problema del técnico es cuando el equipo no llega y no tiene posibilidades. Pero cuando las hay y se tienen goleadores que no convierten son rachas", dijo en entrevista a los medios.

Y agregó: "Por ejemplo, el gol que hizo Yustin (Arboleda) el otro día es tremendo, un gol que parecía de Europa, está en rachado, capaz que en otro momento no la puede hacer así".

Se jugaba el minuto 86 del clásico en el estadio verdolaga, cuando Edwin Solani desbordó por derecha y envió un centro a segundo palo donde Arboleda de zurda la cruzó dejando helado al portero.

Manolo recordó que su pupilo Jorge Benguché contó con una chance y no la pudo concretar.

"Benguché tuvo la posibilidad, salió uno y la pelota picó. La definición no la podés arreglar, se trabaja sí, pero cuando llega el momento es del jugador", cerró.